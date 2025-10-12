Giuliano Zulin
2025-10-12

Il Fisco batte cassa alle imprese che hanno perso soldi col Covid

Il Fisco batte cassa alle imprese che hanno perso soldi col Covid
iStock
Molte aziende stanno ricevendo dall’Agenzia delle Entrate inviti al contraddittorio sugli aiuti ricevuti durante i lockdown, perché avrebbero dovuto inserire i contributi nei bilanci dopo la pandemia e avere meno sgravi.
Subscribe
fisco covid

Zelensky a Donald: «Ora tocca a noi»

Zelensky a Donald: «Ora tocca a noi»
Volodymyr Zelensky (Ansa)
Il presidente ucraino al tycoon: «Ferma la nostra guerra». Niente intesa sui Tomahawk. Aerei Nato sfiorano Russia e Bielorussia. Da Orbán petizione contro «i piani bellici Ue».
Subscribe
zelensky trump

Cuciniamo insieme | Salame di cioccolato

True
Cuciniamo insieme | Salame di cioccolatoplay icon
content.jwplatform.com

E’ il dessert più classico che si possa immaginare e dunque ogni famiglia ha la propria ricetta anche perché se si fa una festa con i ragazzi, se si hanno degli amici a cena e non si vuole impazzire con il forno o con i vari impasti il salame di cioccolato è il più goloso dei rimedi. E’ anche una ricetta di recupero perché permette di usare biscotti avanzati.Si prepara in fretta, ma dovete tener presente che ci vuole un riposo non breve in frigo.

Subscribe
cuciniamo insieme

Il Lecornu bis lascia tutti scontenti. Macron abbandonato pure dai suoi

Il Lecornu bis lascia tutti scontenti. Macron abbandonato pure dai suoi
Sebastien Lecornu (Getty Images)
Oggi la squadra del nuovo governo, in tempo per approvare il bilancio entro domani. Ma i partiti si sfilano dal sostegno diretto. Il figlioccio politico del presidente, Attal: «Così dà l’impressione di volere solo il potere».
Subscribe
francia lecornu
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy