Martino Cervo L'ex pm Rinaudo: «Fine vita. Sul protocollo Bertolaso si è allargato troppo» L'ex pm Antonio Rinaudo (Ansa)

L’ex pm di Torino Antonio Rinaudo commenta l’atto amministrativo, voluto dall’assessore lombardo Guido Bertolaso, che coinvolge il servizio sanitario nella morte medicalmente assistita: «È stato aggirato il voto del Consiglio regionale».Clicca qui sotto per consultare per intero il protocollo «Bertolaso».Protocollo Bertolaso.pdf«È lecito chiedersi se l’assessore Guido Bertolaso abbia allargato un po’ troppo il suo campo d’azione». Antonio Rinaudo, celebre ex pm di Torino, non è certo una figura ideologicamente ostile alla regolamentazione del fine vita: uomo di legge, è anzi presidente del comitato etico che in Piemonte si occupa, in ottemperanza alle sentenze della Corte costituzionale, di valutare i casi di chi faccia domanda per accedere al suicidio assistito. La Verità lo intervista a proposito del protocollo applicativo diramato, con tanto di forti malumori in Consiglio regionale, dall’assessore al Welfare lombardo e anticipato su queste colonne l’altro ieri. Tale protocollo prevede l’impegno - su base volontaria - dei dipendenti del sistema sanitario regionale nella fornitura di stanza, farmaco, strumenti e assistenza per chi intenda porre fine alle proprie sofferenze, secondo i criteri stabiliti dalla Consulta stessa. Ieri il governatore Attilio Fontana ha difeso il documento parlando della necessità di «tutelare i dirigenti».Rinaudo, anzitutto da ex pubblico ministero che valutazione di merito dà del protocollo di cui si è parlato?«Senza dubbio esso prende spunto esplicito dai contenuti delle quattro sentenze che la Consulta ha scritto dal cosiddetto caso Cappato in poi. Quello che a mio avviso può creare perplessità è il fatto che vada a toccare temi che sono esclusivamente di competenza di una legislazione statale, invadendo cioè i campi riservati allo Stato».In che modo?«Ritengo non sia possibile dare, ad esempio, termini procedurali espliciti come i 145 giorni previsti per gestire le pratiche di richieste di suicidio assistito: a me pare contro quello che dice la Corte. Senza contare che l’esplicito riferimento ai requisiti fissati dalla Consulta rischia di essere superato sia da eventuali altre sentenze, sia da una legge scritta dal Parlamento».Ma questo chi potrebbe stabilirlo? Un protocollo proveniente dalla Direzione generale Welfare di una Regione potrebbe finire davanti alla Corte costituzionale per un eventuale vaglio?«No. Non si può impugnare in quella sede un atto amministrativo. Casomai potrebbe essere impugnato avanti, appunto, a un Tar, dove - a differenza di quanto avverrebbe alla Consulta - non c’è un paradigma interpretativo precedente, e quindi si aprirebbero territori inesplorati».La Regione Lombardia a fine 2024 aveva approvato in Consiglio una pregiudiziale di costituzionalità che sanciva che un ente regionale non potesse occuparsi della materia del fine vita. Come valuta il protocollo alla luce di questo?«Direi che surrettiziamente i fautori della legge regionale hanno aggirato il “divieto”, chiamiamolo così, posto dal Consiglio. Di fatto si tratta di un atto amministrativo emanato dall’assessorato che apre una sorta di conflitto istituzionale tra Giunta e Consiglio. Il senso di tale protocollo è incoerente rispetto al mandato politico. Può essere che Bertolaso sia stato mal consigliato dagli organismi tecnici che ha scelto per questo percorso: di certo è lecito chiedersi se l’assessore abbia allargato un po’ troppo il suo campo d’azione».Facciamo un esercizio teorico: qualora lo stesso identico protocollo fosse stato approvato non come atto amministrativo ma sotto forma di provvedimento legislativo regionale votato dal Consiglio, sarebbe incostituzionale?«Sarebbe a grosso rischio, per i motivi detti all’inizio del colloquio. Vedo punti di dolenza costituzionale».Alla luce del fatto che è - appunto - un protocollo e non una legge, cosa rischia un dirigente, un medico, un infermiere che non ottemperi alle prescrizioni?«A livello di responsabilità, nulla, per i motivi contenuti nella domanda. Del resto, c’è sempre l’obiezione di coscienza: si potrebbero non trovare persone che si prestino. Poi certo qualcuno, per esempio il richiedente, potrebbe fare causa civile o muovere denuncia penale per omissione d’atti d’ufficio. Questo aprirebbe in sede processuale una potenziale discussione sulla validità dell’atto stesso».Il parlamento si appresta a porre ai voti una legge proprio su questi temi. Il dibattito è molto complesso, ma qualora si trovasse una maggioranza sul testo attualmente depositato, che esclude qualsiasi ruolo del servizio sanitario nell’erogazione della morte medicalmente assistita, cosa accadrebbe al protocollo di Bertolaso, che invece la prevede - fatta salva come noto la somministrazione del farmaco?«Quantomeno, visto che nella premessa richiama l’assenza di una legge nazionale, il protocollo andrebbe profondamente aggiornato. Poi ovviamente bisognerebbe vedere se la legge da lei descritta superasse un eventuale verdetto di costituzionalità, ma questo è un altro discorso»