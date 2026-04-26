True Fabio Amendolara Insulti, spray urticante e spari. La festa della Liberazione è un caos Ansa

La comunità ebraica estromessa dal corteo milanese. Il presidente: «Colpa dell’Anpi, è antisemita». A Roma aggrediti i Radicali. Due partecipanti colpiti con una pistola ad aria compressa, indaga la Digos.Tensioni, aggressioni, feriti, insulti, bandiere che trasformano chi le porta in un bersaglio. Con chi non sta dalla parte più rossa che finisce fuori dal corteo. Il 25 aprile è il solito campo di battaglia. A Milano, prima ancora che la manifestazione si avvii, un gruppo di militanti del Carc prende la testa e prova a dettare la linea: «Fuori i sionisti dal corteo». Lo urlano mentre parte Bella ciao, con il clima che è tutt’altro che quello di una memoria condivisa. La resa dei conti: «Al corteo non vogliamo né nazisti né fascisti». E questo era scontato. L’ultimo passaggio: «Né sionisti». È la linea di confine. In via Palestro arrivano le forze dell’ordine in assetto antisommossa. Devono liberare la strada per far partire il corteo. Il presidente dell’Associazione nazionale partigiani, Gianfranco Pagliarulo, si occupa della cernita: «La bandiera ucraina va bene, ma quella di Israele no». Dopo un lungo blocco il corteo riparte verso Piazza Duomo, dove sono già iniziati i comizi finali. Ma la tensione non si scioglie. Un gruppo di circa un centinaio di manifestanti con bandiere palestinesi segue lo spezzone della Brigata ebraica quando esce dal corteo in via Senato. Vengono fermati da un cordone di polizia. Gli slogan sono sempre gli stessi: «Palestina libera», «Milano sa da che parte stare», «fuori i sionisti da Milano». La Brigata ebraica deve lasciare il corteo. La «colpa è dell’Anpi, del presidente nazionale Pagliarulo e del presidente provinciale Primo Minelli, sono antisemiti senza saperlo», tuona il presidente della comunità ebraica di Milano, Walker Meghnagi, al termine dell’incontro con il questore Bruno Megale. Per il leader di Alleanza dei Verdi e Sinistra Angelo Bonelli, invece, è tutta colpa di un tizio che si è presentato al corteo con la foto di Benjamin Netanyahu: «Una provocazione inaccettabile». Ma non è l’unico colpo di scena. Il Coordinamento per la pace all’improvviso si stacca dal percorso principale all’altezza di San Babila per dirigersi verso corso Matteotti e quindi piazza San Fedele, vicino a Palazzo Marino, sede del Comune, dove è previsto il presidio conclusivo. Un avvertimento a Beppe Sala che ha deciso di non interrompere il gemellaggio con Tel Aviv. Per gli organizzatori «la Liberazione va ancora attuata». Sul furgone del Coordinamento sono esposte una bandiera palestinese e vessilli di Cuba, Venezuela e Iran. A Napoli si va oltre il simbolico. Un gruppo di attivisti espone l’immagine del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara a testa in giù, sotto un patibolo di cartone. Lo striscione dietro è chiaro: «Da sempre per sempre studenti partigiani». Le parole d’ordine sono ancora più nette: «Contro il governo Meloni, contro la guerra, il genocidio del popolo palestinese, il razzismo istituzionale e la corsa agli armamenti». A Roma la tensione è salita subito. Al parco Schuster arriva un annuncio che gela la piazza: «Attenzione, hanno sparato a due nostri compagni con una pistola ad aria compressa». Un uomo su uno scooter, volto coperto da casco, tira fuori l’arma e spara. Due persone, marito e moglie, con il fazzoletto dell’Anpi al collo, vengono colpite. «Non sono gravi», dicono dal palco, ma la scena è surreale: ambulanze, paura. Secondo le testimonianze, l’uomo indossava una giacca mimetica e un casco, è arrivato in motorino, ha sparato e poi si è fuggito. La coppia è stata medicata sul posto dai soccorritori del 118. L’uomo è stato colpito al collo e a una mano, la moglie a una spalla. La Procura di Roma attende una prima informativa della Digos, che ha sentito i due feriti e acquisito le immagini delle telecamere. Sempre a Roma, a Porta San Paolo, scoppia la guerra delle bandiere. Qui l’Anpi non deve aver pontificato sulle autorizzazioni: Ucraina e Palestina viaggiano insieme. Un gruppo, però, viene preso di mira. «Calci, sputi e spray al peperoncino». La denuncia è precisa: «A compiere l’aggressione sarebbe stato un gruppo riconducibile a Cambiare Rotta, Potere al popolo e altri militanti». E sarebbero stati usati «metodi squadristi». La scena successiva pesa: «Il gruppo che ci ha attaccato ha continuato a marciare indisturbato, fianco a fianco con l’Anpi e con i partiti della sinistra». Il presidente dei Radicali italiani, Matteo Hallissey, l’ha riassunta così: «Ci hanno spruzzato spray al peperoncino negli occhi e strappato e tolto le bandiere dell’Ucraina». È la piazza selettiva. Con lui c’erano anche Ivan Grieco e il segretario Filippo Blengino: «Io avevo una bandiera dell’Ucraina intrecciata a quella della Palestina e loro ci hanno aggrediti». A piazzale Ostiense la scena si ripete. Bandiere ucraine nel mirino. «Siete dei nazisti», gridano alcuni manifestanti. Parte lo spray urticante. Intervengono poliziotti in borghese. Le bandiere vengono strappate. È una guerriglia combattuta a colpi di slogan e aggressioni. E mentre le strade attorno alla Piramide vengono chiuse, le forze dell’ordine presidiano l’area, tra bandiere rosse dell’Usb e nere di Cambiare rotta, mentre dal palco si alternano interventi «contro le guerre e contro il governo». Il corteo sfila con in testa il sindaco Roberto Gualtieri e Maurizio Landini. La tensione però arriva alle stelle quando il sindaco è sul palco. Una contestatrice urla: «Fascista, fai schifo, stai vendendo la città, infame, lobbista, vergogna». La donna viene invitata ad allontanarsi e lo fa senza incidenti. Gualtieri prova a chiudere: «Sono cose che succedono, a noi le piazze piacciono vere». A Bologna Tino Ferrari, anziano ex professore iscritto a Italia viva viene allontanato dal corteo, colpevole di portare una bandiera ucraina intrecciata a quella europea. Per Matteo Renzi è «un clima di odio inaccettabile». Alla festa della Bolognina antifascista, che stando alla narrazione degli organizzatori «riunisce percorsi di lotta, culturali e associativi nel solco della tradizione antifascista locale», ai bambini insegnano a lanciare la «cacca» contro gli «stro…». E gli «stro…» rappresentati in foto sono Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Ignazio La Russa, Donald Trump ed Elon Musk. Firenze offre un’altra scena, meno violenta ma altrettanto significativa. Piazza della Signoria blindata. Transenne, fioriere, accessi limitati. I cittadini restano fuori. Protestano. Alla fine si apre, ma dopo un confronto con prefettura e questura. Ma il segnale è chiaro: anche qui la gestione della piazza è diventata un problema. Le celebrazioni cominciano con mezz’ora di ritardo, mentre fuori restano cittadini e manifestanti pro Palestina, «poche decine». Fuori anche le bandiere ucraine. Torino resta sul piano più antagonista. Il corteo organizzato da Askatasuna parte da via Balbo, a pochi passi dalla palazzina sgomberata, e attraversa Vanchiglia tra le lapidi dei partigiani, con oltre mille persone. In testa lo striscione: «Nella memoria l’esempio, nella lotta la pratica. Vanchiglia partigiana, que viva Askatasuna».