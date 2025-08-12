Laura Della Pasqua
2025-08-12

Ex Ilva, giorno della verità a Taranto

Imagoeconomica
Il ministro Urso incontra autorità locali, sindacati e imprese per definire il programma di decarbonizzazione. Al quale manca ancora l’ok del sindaco (di sinistra) della città.
ex ilva

Fece il Tso al diciottenne anti-mask: Ricci lo vuole

Massimo Seri (Imagoeconomica)
L’ex primo cittadino di Fano, che firmò il ricovero coatto in psichiatria di uno studente che rifiutava di indossare il «bavaglio» durante le lezioni a scuola, è candidato nella civica del campo largo. Il ragazzo ha lasciato gli studi e nessuno gli ha chiesto scusa.
inchiesta ricci

Lo ammette pure il dirigente: l’Italia fu chiusa in casa dando retta a un matematico

Piazza Duomo a Milano durante il primo lockdown del marzo 2020 (Ansa)
In Commissione Covid il direttore della programmazione sanitaria lo conferma: l’autorità sui lockdown era Merler della Fondazione Kessler. Che nemmeno è medico.
commissione inchiesta covid

Il membro del Cts: «In pandemia colleghi più in tv che al lavoro»

Andrea Urbani (Imagoeconomica)
Andrea Urbani e Marco Dionisio raccontano tutta l’impreparazione e il pressapochismo che hanno contraddistinto l’azione contro la pandemia di Conte. Che si affidava a una piccola fondazione trentina guidata da un... matematico.
commissione inchiesta covid

Il libro che svelò la strategia dell’invasione

Jean Raspail (Getty Images). Nel riquadro la copertina del libro «Il Campo dei Santi» in edicola dal 13 agosto insieme a La Verità e Panorama
Da domani, insieme alla «Verità» e «Panorama», sarà in vendita il romanzo «Il Campo dei Santi» che nel 1973 ha predetto le conseguenze dell’immigrazionismo. Ormai pure la sinistra deve ricorrere a misure drastiche per tranquillizzare i cittadini.
il campo dei santi
