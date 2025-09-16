Paolo Di Carlo
2025-09-16

Fontana: «Parte dell’energia deve rimanere dove viene prodotta»

Fontana: «Parte dell’energia deve rimanere dove viene prodotta»
Attilio Fontana
Il governatore lombardo: «Per rispettare i target Ue rischiamo di sacrificare l’agricoltura per mettere pannelli solari».
Subscribe
evento la verità

Le voci di aziende, finanza, agricoltura e università. «Qui l’Europa ci penalizza»

Le voci di aziende, finanza, agricoltura e università. «Qui l’Europa ci penalizza»
Maurizio Dallocchio, presidente di Generalfinance, nota il paradosso: «Le regole di Bruxelles disincentivano gli investimenti verdi».
Subscribe
evento la verità

Pichetto al convegno della «Verità»: «Ora norme per ridurre le bollette»

Pichetto al convegno della «Verità»: «Ora norme per ridurre le bollette»
Gilberto Pichetto Fratin
Il ministro: «Le case automobilistiche volevano far pagare ai cittadini la conversione all’elettrico. Adesso si accorgono che i loro obiettivi erano irrealizzabili. Il gas rimarrà per decenni, il carbone resta strategico».
Subscribe
evento la verità

Il Cremlino: «La Nato è già in guerra». Caccia Uk a difesa dei confini polacchi

Il Cremlino: «La Nato è già in guerra». Caccia Uk a difesa dei confini polacchi
Un F-35 dell'aeronautica militare (Ansa)
  • I jet britannici si uniscono all’operazione «Sentinella dell’Est» per il pattugliamento dell’Europa orientale. Starlink fuori uso ieri per diverse ore sulla linea del fronte. Ufficiali Usa presenti alle esercitazioni Mosca-Minsk.
  • Il ministro della Difesa italiano: «Dobbiamo poterci difendere». Il greco Kyriakos Mitsotakis sostiene il riarmo Ue, ma escludendo la Turchia. Rheinmetall si allarga alla marina militare acquisendo Nvl.

Lo speciale contiene due articoli

Subscribe
guerra in ucraina

La fattura sospetta della cena che imbarazza Ricci e il suo staff

La fattura sospetta della cena che imbarazza Ricci e il suo staff
Matteo Ricci
Il documento conferma che la società che organizzò un evento dell’esponente dem prima delle Europee ’24 ha ricevuto dalla fondazione Pescheria (controllata dal Comune) proprio la parte mancante del conto.
Subscribe
matteo ricci
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy