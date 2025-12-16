2025-12-16
Edicola Verità | la rassegna stampa del 16 dicembre
Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 16 dicembre con Flaminia Camilletti
Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 16 dicembre con Flaminia Camilletti
Cosa succederà in Borsa? I titoli della Juventus saliranno progressivamente fino a raggiungere il potenziale valore attribuitole da Tether, il colosso delle criptovalute che venerdì a Piazza Affari chiusa ha presentato un’offerta con tanto di premio del 20,74%, o crederanno al no «secco» di John Elkann che a strettissimo giro ha parlato di asset non in vendita?
La risposta degli investitori è stata abbastanza esplicita. Perché ieri le azioni della società bianconera hanno subito aperto in netto rialzo, superiore all’8%, per poi arrivare progressivamente a sfiorare la quotazione di 2,66 euro indicata nella proposta di Paolo Ardoino e Giancarlo Devasini. A fine giornata i guadagni si sono attestati al 18,5% e il titolo è arrivato a valere 2,60 euro. Insomma, siamo lì. Il messaggio è chiaro: la partita sul club più titolato d’Italia non è finita. Da una parte perché per tutto il fine settimana si sono rincorse voci che vedevano altri attori finanziari e non interessati ad entrare in gioco. Si è parlato del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, tesi avvalorata dal fatto che il fondo sovrano dell’Arabia Saudita (Pif) ha una partecipazione di Antenna, il gruppo greco che sta trattando l’acquisizione di giornali e radio di Gedi, altra società della galassia Exor. Ma anche di un possibile coinvolgimento di Leonardo Maria Del Vecchio, erede del fondatore di EssilorLuxottica che a sua volta era interessato a Gedi. Voci.
Dall’altra, perché il video con tanto di felpa della squadra e tono pseudo-stentoreo di John Elkann, non ha convinto nessuno. Il presidente di Exor, la holding di famiglia che controlla la Vecchia Signora del calcio italiano con il 65,4% delle quote, è sembrato ai più impacciato e fuori ruolo mentre rassicurava i tifosi e non solo sull’incedibilità di un club che «fa parte della mia famiglia da 102 anni» e mentre scandiva uno slogan tutto cuore e passione: «la nostra storia e i nostri valori non sono in vendita». Un caricatura.
Tant’è che per esempio, le parole di Jaki hanno suscitato la reazione sarcastica di Giovanni Cobolli Gigli, presidente del club dal 2006 al 2009, e manager navigato con un lungo trascorso d’impresa in aziende come Mondadori e Rinascente. Cobolli era ai vertici del club con una Juve retrocessa in B e penalizzata di 30 punti che iniziava la lenta risalita. «Ho ascoltato le parole di John Elkann», ha evidenziato pungente ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, «se potessi fare un po’ di ironia, vorrei sapere se queste parole sono state dette col cuore o col gobbo. Leggeva mentre parlava e questo non depone molto a favore della sua convinzione rispetto a quello che ha detto». Per poi andare dritto al punto. «John Elkann ha parlato di valori non in vendita? Due mesi fa aveva fatto le stesse dichiarazioni su Gedi e poi sono volate via con il vento dell’inverno. Prendiamo atto delle sue parole. Sono un po’ meno convinto della solidità della Juventus, a questo punto vediamo cosa succede».
Quindi l’ultima stoccata alla società più che alla proprietà. «Adesso bisogna costruire», ha spiegato, «la Juve ha una consiglio di amministrazione appena nominato che non deve essere assente come quelli precedenti. Certe dichiarazioni spettano all’amministratore delegato. Immagino che Comolli (il neo ad francese) stia già facendo delle total immersion per imparare l’italiano. Tutte le dichiarazioni che adesso fa il presidente spettano d’ora in poi alla società Juventus».
Vedremo. Intanto i riflettori restano accesi su Tether. Cosa intende fare la società di criptovalute che da tempo sta chiedendo di essere più coinvolta nelle future decisioni del club? Oggi è all’11,5% e ha Francesco Garino, un suo rappresentante nel cda. Ma vuole bel altro.
Ardoino e Devasini erano consapevoli che la loro offerta non avrebbe avuto una risposta positiva e probabilmente si aspettavano pure una replica di questo tenore, secca e a stretto giro. Ma adesso sono chiamati a dare una risposta a chi sostiene che si stiano facendo solo della gran pubblicità. Anche perché il valore della Juventus è oggettivamente superiore al miliardo e 400 milioni complessivi messi sul piatto (1,1 miliardi più il debito da 300 milioni). Basta fare un raffronto con il valore attribuito ormai tre anni e mezzo fa da RedBird che ha acquistato il Milan (senza stadio di proprietà) dal fondo Elliott per circa 1,1 miliardi.
E che ci siano dei margini lo dimostra anche il fatto che il Milan sia stato rilevato facendo ricordo a un prestito del venditore da 560 milioni, mentre l’offerta potenziale presentata dalla stablecoin con base in El Salvador esclude finanziamenti.
Certo, parlando di investimenti potenziali da 1 miliardo Tether ha ingolosito e non poco i tifosi bianconeri ponendo una sorta di benchmark rispetto alle future mosse dell’attuale dirigenza. Alzando così l’asticella delle aspettative del popolo bianconero. Ma non basta. Per far rimangiare la parola agli Elkann servirà un robusto rilancio che porti il valore del club intorno a quota due miliardi. A quel punto si peserà davvero l’autenticità delle parole dell’erede dell’Avvocato. Sulle quali, visto il pregresso (eclissi Fiat e vendita di Magneti Marelli, Comau e Iveco, per non parlare dei giornali) è lecito avere più di qualche dubbio.
La foto di Naveed Akram, l’attentatore affiliato a una cellula australiana dell’Isis che con suo padre Sajid Akram ha ucciso 16 persone che celebravano vicino Sidney la festa ebraica dell’Hannukkah, ferendone altre 38, circola da ore, accostata a quella di Novak Djokovic. Il meme, accompagnato dalla scritta «Una di queste due persone è stata espulsa dall’Australia», contrappone il tennista serbo, respinto dall’Australia nel 2022 per non essersi sottoposto a vaccinazione anti Covid, a uno degli autori della strage, a indicare le contraddizioni (eufemismo) dei controlli di frontiera australiani.
Controlli ispirati alle politiche dell’accoglienza e dell’integrazione spesso evocate dal primo ministro australiano Anthony Albanese, laburista, che in queste ore è stato attaccato duramente dal premier israeliano Benjamin Netanyahu. Pour cause: Akram Jr. era già noto alle forze dell’ordine dal 2019 per i suoi stretti legami con una cellula terroristica dello Stato islamico con sede a Sydney ma, ha fatto sapere lo stesso Albanese, «nelle valutazioni effettuate non era emersa alcuna indicazione che lasciasse presupporre minacce in corso o minacce di violenza». In effetti chi non ha una bandiera del Califfato in macchina, come quella ritrovata nell’auto dei due attentatori? Netanyahu si è scatenato contro Albanese: «Il vostro governo (che il 22 settembre ha formalizzato il riconoscimento dello Stato di Palestina, ndr) non ha fatto nulla per fermare la diffusione dell’antisemitismo in Australia». Per Marina Rosenberg, della Anti-Defamation League, «quello che sta accadendo in Australia è un campanello d’allarme per tutto il mondo».
Bondi Beach, spiaggia libera e aperta a tutti, a 20 minuti da Sidney, è - era - il simbolo dell’accoglienza e dell’immigrazione di massa nell’Australia orgogliosa della tolleranza. Il continente australiano ha accolto negli anni Sessanta e Settanta ondate di migranti greci e italiani (raccontate anche nel celebre film con Alberto Sordi Bello, onesto, emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata). Negli anni Settanta e Ottanta sono arrivati i rifugiati vietnamiti e libanesi, negli anni Novanta cinesi e coreani. L’allora governo conservatore, guidato da John Howard, ha imposto una stretta all’immigrazione illegale, incoraggiando in compenso quella legale, finché non è arrivata la migrazione delle popolazioni di religione musulmana, che ha provocato forse i più feroci scontri culturali fino ad oggi. Contro i simboli dell’islamismo si era espressa lo scorso 24 novembre la senatrice del partito di destra One Nation, Pauline Hanson, indossando un burqa in Senato a seguito del rifiuto della camera alta di concederle il permesso di introdurre un disegno di legge sul divieto di indossare il velo: il Senato l’ha censurata.
La percentuale di australiani che si identificano come musulmani è oggi superiore al 3 per cento. I cittadini di religione ebraica, però, sebbene costituiscano una comunità più ristretta (soltanto lo 0,4 per cento della popolazione) sono arrivati prima di tutti: Bondi Beach è stata sempre l’epicentro della comunità ebraica di Sydney, da quando i rifugiati sono giunti dall’Europa fuggendo prima dai nazisti, poi dai comunisti, prima e dopo la seconda guerra mondiale. E sono loro ad essere finiti nel mirino: solo quindici giorni fa, l’Executive Council of Australian Jewry aveva pubblicato un rapporto che evidenziava un aumento esponenziale di attacchi antisemiti (abusi verbali, assalti fisici, vandalismo, messaggi violenti e scritte antisemite). Se la media prima del 7 ottobre era di circa 400 incidenti l’anno, nel 2024 sono saliti a 2.062. Albanese ha nominato un commissario all’antisemitismo, Jillian Segal, che mesi fa ha prodotto un documento, ma il governo non ha ancora risposto formalmente (anche se ieri Albanese ha elencato le misure adottate su varie questioni). Alcune delle raccomandazioni di Segal erano state molto contestate e il governo sembrava non sapere cosa fare, dovendosi destreggiare tra le diverse istanze della società multiculturale australiana e il peso degli elettori musulmani a Sydney. Le maglie larghe nei controlli alle frontiere, il lassismo della security interna, che ha minimizzato i chiari precedenti di uno dei due attentatori, insieme con l’ondata antisemita in crescita, hanno fatto il resto: la sparatoria di massa è la più sanguinosa degli ultimi trent’anni. Alla retorica di governo sull’antisemitismo, insomma, è mancata la leadership di Albanese, considerata non convincente.
Oggi, la linea sembra più chiara: già prima dell’efferato attacco di domenica, un recente sondaggio Resolve aveva rilevato che il 53 per cento degli australiani vorrebbe un freno all’immigrazione di massa, che negli ultimi anni è cresciuta oltre misura. E se l’eroe che ha fermato uno dei due attentatori, Ahmed Al Ahmed, è un rifugiato di religione islamica e di origine siriana (memento utile a ricordare quanto sia errato confondere un’intera comunità con le azioni di un singolo), il fatto che fosse privo di visto (a differenza dei due attentatori) rende ancora più plastico lo stato di confusione delle politiche migratorie e di sicurezza australiane.
In Australia è in corso un’indagine a tutto campo per accertare chi abbia fornito appoggio logistico ai due autori della strage di domenica sulla spiaggia di Bondi Beach, a Sydney. Nel corso dell’azione è rimasto ucciso Sajid Akram, 50 anni, mentre il bilancio complessivo è di 16 vittime e 47 feriti.
Suo figlio, Naveed Akram, 24 anni, è attualmente ricoverato in ospedale sotto stretta sorveglianza della polizia. Le piste investigative principali restano due. Da un lato, la cosiddetta pista iraniana, ritenuta plausibile da ambienti israeliani; dall’altro, l’ipotesi di un coinvolgimento dello Stato islamico, avanzata da alcuni media, anche se l’organizzazione jihadista - che solitamente rivendica con rapidità le proprie azioni - non ha diffuso alcun messaggio di rivendicazione. Un elemento rilevante emerso dalle indagini è il ritrovamento, nell’auto di Naveed Akram, di una bandiera nera del califfato e di ordigni poi disinnescati dagli artificieri.
In attesa di chiarire chi vi sia realmente dietro la strage di Hanukkah, quanto accaduto domenica in Australia non appare come un evento isolato o imprevedibile. Al contrario, si inserisce in una lunga scia di attacchi e intimidazioni antisemite contro la comunità ebraica e le sue istituzioni. Più in generale, rappresenta l’esito di almeno vent’anni di progressiva penetrazione jihadista nel Paese. A dimostrarlo sono anche i numeri dei foreign fighter australiani: circa 200 cittadini avrebbero raggiunto, tra il 2011 e il 2019, la Siria e l’Iraq per unirsi a organizzazioni jihadiste come lo Stato islamico e il Fronte Al Nusra. In Australia, per motivi incomprensibili le autorità non monitorano da anni ambienti di culto radicalizzati dove si inneggia ad Al Qaeda, Isis, Hamas, Hezbollah e Iran, alimentando un clima di radicalizzazione che ha prodotto gravi conseguenze.
Tra i principali predicatori radicali figura Wisam Haddad, noto anche come Abu Ousayd, leader spirituale di una rete pro Isis, individuata da un’inchiesta della Abc. Nonostante fosse sotto osservazione da decenni, non è mai stato formalmente accusato di terrorismo, un’anomalia che evidenzia l’inerzia dello Stato. Haddad feroce antisemita, predica una visione intransigente della Sharia, rifiutando il concetto di Stato e nazionalismo, attirando giovani radicalizzati e facilmente manipolabili. La sua rete ha contribuito al passaggio dalla radicalizzazione verbale al reclutamento operativo. Uno degli attori chiave di questa rete è Youssef Uweinat, ex reclutatore dell’Isis. Conosciuto come Abu Musa Al Maqdisi, ha adescato minorenni australiani, spingendoli alla violenza tramite chat criptate e propaganda jihadista, con messaggi espliciti, immagini di decapitazioni e video di bambini addestrati all’uso delle armi. Condannato nel 2019, Uweinat è stato rilasciato nel 2023 senza misure di sorveglianza severe e ha riallacciato i contatti con Haddad. Inoltre, Uweinat faceva parte di una cellula Isis infiltrata da una fonte dell’Asio, l’intelligence australiana, che ha documentato i piani di attacco e i legami con jihadisti all’estero.
Anche Joseph Saadieh, ex leader giovanile dell’ Al Madina Dawah Centre, ha fatto parte della rete. Arrestato nel 2021 con prove di supporto all’Isis, è stato rilasciato dopo un patteggiamento per un reato minore. L’inchiesta Abc riporta inoltre il ritorno di figure storiche del jihadismo australiano, come Abdul Nacer Benbrika, condannato per aver guidato un gruppo terroristico a Melbourne, e Wassim Fayad, presunto leader di una cellula Isis a Sydney. Questi ritorni indicano un tentativo di rilancio della rete jihadista. Secondo l’Asio, l’Isis ha recuperato capacità operative, aumentando il rischio di attentati in Australia. Tuttavia, nonostante l’allarme lanciato dalle agenzie, lo Stato australiano non sembra in grado di fermare le figure chiave del jihadismo domestico. Haddad continua a predicare liberamente, nonostante accuse di incitamento all’odio antisemita, e i suoi interlocutori principali sono ex detenuti per terrorismo senza misure di sorveglianza. Questo scenario solleva molti interrogativi sulla sostenibilità di una strategia che si limita a monitorare senza intervenire sui nodi ideologici e relazionali del jihadismo interno. La storia di Uweinat, Saadieh e altre figure simili suggerisce che la minaccia jihadista non emerge dal nulla, ma prospera nelle zone grigie lasciate dall’inerzia istituzionale, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza e sulla capacità dello Stato di affrontare la radicalizzazione interna in modo efficace. Tutto questo ridimensiona la retorica dell’Australia come Paese blindato, dove entrano solo «i migliori» e solo a determinate condizioni. La realtà racconta ben altro: reti jihadiste attive, predicatori radicali liberi di operare e militanti già condannati che tornano a muoversi senza alcun argine. Non si tratta di una falla nei controlli di frontiera, ma di una resa dello Stato sul fronte interno. La radicalizzazione è stata lasciata prosperare come testimoniano le recenti manifestazioni in cui simboli dell’Isis e di Al Qaeda sono stati mostrati senza conseguenze, rendendo il contesto ancora più esplosivo.
Continuano a emergere nuovi dettagli sull’efferata strage avvenuta domenica a Sydney durante la celebrazione ebraica di Hanukkah a Bondi Beach. Le autorità australiane hanno confermato che il bilancio dell’attacco resta di almeno 16 morti e oltre 40 feriti, alcuni dei quali ancora in condizioni critiche negli ospedali del Nuovo Galles del Sud. L’attentato, compiuto nel corso dell’evento pubblico «Chanukkah in riva al mare», ha colpito una folla di circa 2.000 persone riunite per una manifestazione all’aperto in una delle zone più simboliche della città, frequentata quotidianamente da famiglie e turisti.
La polizia ha chiarito che gli attentatori erano padre e figlio. Si tratta di Sajid Akram, 50 anni, di origine pakistana, residente in Australia da molti anni, e di Naveed Akram, 24 anni, nato in Australia e residente nel sobborgo di Bonnyrigg, nella zona occidentale di Sydney. Secondo quanto riferito dagli investigatori, entrambi risultavano ideologicamente affiliati all’Isis e radicalizzati da tempo. Almeno uno dei due era noto ai servizi di sicurezza australiani, pur non essendo stato classificato come una minaccia imminente. Sajid Akram è stato ucciso durante l’intervento delle forze dell’ordine, mentre il figlio Naveed è rimasto ferito ed è attualmente ricoverato in ospedale sotto stretta sorveglianza: verrà formalmente interrogato non appena le sue condizioni cliniche lo consentiranno. Le autorità stanno cercando di chiarire il ruolo di ciascuno dei due nella pianificazione dell’attacco e se vi siano stati fiancheggiatori o complici. Nel corso delle perquisizioni effettuate ieri in diversi quartieri di Sydney, in particolare a Bonnyrigg e Campsie, la polizia ha rinvenuto armi ed esplosivi all’interno dei veicoli utilizzati dagli attentatori. Gli ordigni sono stati neutralizzati dagli artificieri e non risulta che siano stati attivati. Un elemento che, secondo gli inquirenti, conferma come il piano fosse più articolato e mirasse a provocare un numero ancora maggiore di vittime. Restano sotto la lente d’ingrandimento anche le misure di sicurezza adottate per l’evento: si parla, infatti, di una sparatoria durata diversi minuti prima che la situazione venisse definitivamente messa sotto controllo. Il che non può che sollevare numerosi interrogativi sulla tempestività dell’intervento e sull’adeguatezza dei controlli preventivi.
La strage, non a caso, ha fatto piovere parecchie critiche addosso al governo laburista guidato da Anthony Albanese, accusato dalle opposizioni e da parte della comunità ebraica di non aver rafforzato la protezione di un evento sensibile malgrado l’aumento degli episodi di antisemitismo registrati negli ultimi mesi in Australia. L’esecutivo ha espresso cordoglio e solidarietà, ma si trova ora a dover rispondere all’accusa di aver sottovalutato il pericolo. Albanese, intanto, ha annunciato una riunione straordinaria del National cabinet per discutere misure urgenti in materia di sicurezza e di controllo delle armi, mentre il governo del Nuovo Galles del Sud ha disposto un rafforzamento immediato della vigilanza attorno a sinagoghe, scuole e centri ebraici.
Numerose le reazioni anche dall’estero. Il premier italiano, Giorgia Meloni, ha condannato l’attentato parlando di «un atto vile e barbaro di terrorismo antisemita» e ribadendo che «l’Italia è al fianco della comunità ebraica e dell’Australia nella lotta contro ogni forma di odio e fanatismo». Parole di ferma condanna sono arrivate anche dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che in un messaggio ufficiale ha espresso «profondo cordoglio per le vittime innocenti» e ha sottolineato come «la violenza terroristica, alimentata dall’odio antisemita, rappresenti una minaccia per i valori fondamentali delle nostre democrazie».
Intanto, a Bondi Beach e in altre città australiane, si moltiplicano veglie e momenti di raccoglimento in memoria delle vittime. Molte iniziative pubbliche legate alla festività di Hanukkah sono state annullate o trasformate in cerimonie di lutto, mentre resta alta l’allerta delle forze di sicurezza in vista dei prossimi giorni.