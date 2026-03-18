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Alessandro Rico
2026-03-18

I russi ci riforniscono già di nascosto. Basta ipocrisie: riapriamo i rubinetti

A febbraio, i Paesi Ue hanno comprato il 100% del gas liquido prodotto nella penisola Jamal. E nonostante la stretta, continua ad arrivare anche il greggio. Tanto vale agire allo scoperto e tamponare l’emergenza.

Non abbiamo grosse alternative: o tappiamo le falle causate della crisi di Hormuz con le forniture russe, approfittando della sospensione delle sanzioni Usa sulle petroliere già in mare, o rischiamo il crollo dell’economia. In fondo, il passo da compiere sarebbe più formale che sostanziale: il Vecchio continente, infatti, continua a ricevere energia da Mosca. Nonostante i proclami dei dirigenti dell’Ue.

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Pure parlare con un ambasciatore è vietato

Pure parlare con un ambasciatore è vietato
Il viceministro degli Affari Esteri Edmondo Cirielli e l'ambasciatore russo in Italia Aleksej Vladimirovic Paramonov (Ansa)
La sinistra, che ormai vede trame putiniane ovunque, monta uno scandalo perché il viceministro degli Esteri Cirielli ha incontrato alla Farnesina il diplomatico di Putin ufficialmente accreditato nel nostro Paese. Doveva prima chiedere il permesso a Mattarella?
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Tivù Verità | Lucio Malan: «L’inganno di Speranza e i bimbi da proteggere»

Tivù Verità | Lucio Malan: «L’inganno di Speranza e i bimbi da proteggere»play icon

Lucio Malan (Fdi) racconta l'audizione dei danneggiati: si sapeva che i sieri non avrebbero protetto, ma fu nascosto all'aula. Nuova legge per evitare gli allontanamenti di minori dopo il caso della famiglia nel bosco.

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Trump insulta gli alleati ma tace sugli obiettivi

Trump insulta gli alleati ma tace sugli obiettivi
Donald Trump (Getty Images)
Il presidente Usa sembra confuso e impantanato dopo l’offensiva a Teheran. Gli alleati storici attendono risposte sui reali obiettivi, tuttora incerti. Malumori anche nella base Maga, consensi in calo verso il Midterm.
Dove vuole andare a parare Donald Trump? Qual è il suo progetto politico internazionale? Qual è la sua visione geopolitica globale? Come intende comportarsi e quali finalità intende raggiungere nella guerra scatenata in Iran insieme all’alleato Israele?
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Il mutuo ci costa 200 euro in più

Da inizio guerra i tassi per i prestiti immobiliari (Euribor ed Eurirs) sono cresciuti di 0,15-0,18 punti. Ecco il peso su finanziamenti da 200.000. I future vedono altri rialzi.

È la settimana delle banche centrali - oggi tocca alla Fed e giovedì alla Bce - con decisioni che al momento sembrano pressoché scontate. Vista la spinta inflazionistica che arriva dal Golfo Persico, sia Christine Lagarde sia un Jerome Powell alle sue penultime battute dovrebbero lasciare i tassi così come sono.

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