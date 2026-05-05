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 Franco Battaglia
2026-05-05

L’Europa può portarci al disastro. Trattare con Mosca è necessario

L’Europa può portarci al disastro. Trattare con Mosca è necessario
Vladimir Putin (Ansa)
Il Cremlino si sente minacciato e ha armi nucleari: non seguiamo l’Unione o finirà male.

Ho letto la trascrizione di una intervista del 26 aprile del noto giornalista Alexander Kareevsky del canale Russia-24 (per intenderci una specie di Bruno Vespa, per ruolo, stile e influenza). L’intervistato era Sergey Karaganov, politologo, professore alla Scuola Superiore di Economia di Mosca, importante consigliere in politica estera al Cremlino.

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russia

Alex Zanardi, l'ultimo saluto al campione

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Alex Zanardi, l'ultimo saluto al campione play icon

Nella basilica di Santa Giustina a Padova le esequie del pilota e atleta paralimpico bolognese scomparso il 1°maggio, grande esempio per tutti di forza e resilienza. Le toccanti parole del figlio Niccolò, l'omaggio al feretro all'esterno della chiesa.

funerali alex zanardi

L'«Amerigo Vespucci» verso gli Usa per i 250 anni dell'Indipendenza

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L'«Amerigo Vespucci» verso gli Usa per i 250 anni dell'Indipendenza play icon

Il comandante dello storico veliero della Marina Militare, il Capitano di Vascello Nicasio Falica, elenca le tappe del tour in Nord America appena cominciato.

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Berlino trema per i dazi Usa e tratta da sola

Berlino trema per i dazi Usa e tratta da sola
Friedrich Merz (Ansa)
  • Anche la Germania riconosce le responsabilità dell’Europa nella mancata attuazione dell’accordo sulle tariffe. E così, dopo l’annuncio di Donald Trump di un balzello al 25% sulle auto, apre un canale diretto con Washington per trovare un’intesa migliore.
  • Lettera a Bruxelles con Madrid e Lisbona: usiamo gli extraprofitti per aiutare imprese e famiglie.

Lo speciale contiene due articoli

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europa a pezzi
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Zaia: «Mentre gli States parlano con Putin l’Ue pensa ai quadri esposti a Venezia»

Zaia: «Mentre gli States parlano con Putin l’Ue pensa ai quadri esposti a Venezia»
Luca Zaia (Imagoeconomica)
L’ex governatore veneto: «Basta con la storia della Commissione che ci finanzia. Quei soldi li abbiamo versati noi per ridistribuirli».

Luca Zaia, presidente del Consiglio regionale del Veneto, ex presidente della Regione, è stato il primo, quando si è affacciata questa polemica tra il presidente della Biennale di Venezia Pietrangelo Buttafuoco e il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, a dire «nessuno tocchi Buttafuoco, l’indipendenza dell’arte va salvaguardata e la stessa arte è un ponte tra i popoli».

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intervista zaia
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