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Patrizia Floder Reitter
2026-03-19

Gli «eroi» del Covid divenuti medici militanti

Gli «eroi» del Covid divenuti medici militanti
(Ansa)
Nel 2020, «Time» metteva in copertina un anestesista dell’ospedale di Ravenna. Oggi, nella stessa struttura, otto dottori sono accusati di aver firmato certificati tarocchi per ideologia. E di aver lasciato liberi stranieri malati (loro, che maledivano i no vax).

Come risulta sfocata la copertina che la prestigiosa rivista Time dedicò agli «eroi in prima linea» nella lotta al coronavirus. Non tanto per il tempo trascorso, era l’aprile del 2020, ma perché altra deontologia sembra dettare il comportamento di certi camici bianchi dell’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, rispetto agli «angeli» in prima linea contro la pandemia.

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Benedetto XVI, la Cina, «Star Wars». Di cosa si è davvero parlato con Thiel

Benedetto XVI, la Cina, «Star Wars». Di cosa si è davvero parlato con Thiel
Peter Thiel (Ansa)
Durante l’evento romano con il miliardario, si sono alternati riferimenti ai grandi teologi con citazioni pop da libri manga. Sullo sfondo, la lotta contro un futuro governo mondiale dei «filantropi» edificato sulla paura.
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Dai cinema storici alle «case igloo» di Milano: il genio creativo di Mario Cavallè

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Dai cinema storici alle «case igloo» di Milano: il genio creativo di Mario Cavallè
Le «case igloo» di Milano del 1946. Nel riquadro, Mario Cavallè (Getty Images)

Nato povero, riuscì a studiare durante la Grande Guerra prendendo due lauree. Applicò i principi ingegneristici all'estro artistico specializzandosi nella costruzione di sale cinematografiche. Sue le famose «case igloo» di Milano.

L'articolo contiene una gallery fotografica.

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Pier Silvio appoggia la riforma: «Voterò convintissimamente Sì»

Pier Silvio appoggia la riforma: «Voterò convintissimamente Sì»
Pier Silvio Berlusconi (Ansa)
Il numero uno di Mfe: «Battaglia di civiltà». Poi lusinga Fiorello: «Venga da noi».

Politica, televisione, finanza. È un Pier Silvio Berlusconi tuttocampista quello che parla ai giornalisti convocati per un bilancio complessivo a Cologno Monzese. Il complicato momento storico sia a livello internazionale che in casa nostra spinge l’amministratore delegato Mediaset a pronunciarsi senza inutili prudenze anche sull’imminente referendum sulla giustizia. «Da editore, non voglio eccedere nell’esprimere la mia opinione», premette.

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referendum giustizia

Lucca, i controlli della GdF sulla regolarità dei prezzi ai distributori

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Lucca, i controlli della GdF sulla regolarità dei prezzi ai distributoriplay icon

Controlli delle Fiamme gialle di Lucca su tutta la Provincia per verificare la corretta applicazione dei prezzi dei carburanti e le obbligatorie comunicazioni al Mimit.

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