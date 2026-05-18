Redazione digitale Il Festival della Serie A torna a Parma: tre giorni di eventi e ospiti dal 5 al 7 giugno True

Presentata la terza edizione della manifestazione organizzata dalla Lega Serie A. In programma incontri, talk, una mostra fotografica e la presentazione del calendario 2026/2027. Previsto anche un evento dedicato ad Alessandro Del Piero.Parma ospiterà dal 5 al 7 giugno la terza edizione del Festival della Serie A, l’evento organizzato dalla Lega Serie A insieme a Regione Emilia-Romagna, Comune di Parma e Banca Ifis. La manifestazione è stata presentata oggi nella Sala del Consiglio comunale della città emiliana.Per tre giorni il centro storico diventerà il punto di incontro del mondo del calcio italiano, tra dibattiti, incontri pubblici e appuntamenti dedicati ai temi sportivi, mediatici e sociali legati alla Serie A. Gli eventi saranno distribuiti in diverse sedi della città, tra cui il Teatro Regio di Parma, i Portici del Grano, il Parco Ducale e la Biblioteca San Giovanni.Il momento centrale della manifestazione sarà venerdì 5 giugno con la presentazione del calendario della Serie A Enilive 2026/2027 al Teatro Regio. In programma anche talk e panel con dirigenti, allenatori, ex calciatori, giornalisti e creator legati al mondo del calcio.Tra le iniziative previste c’è anche una mostra fotografica dedicata alla storia della Serie A, allestita sotto i Portici del Grano e curata da Giorgio Van Straten, presidente della Fondazione Alinari per la Fotografia. L’esposizione raccoglierà immagini storiche provenienti dagli archivi Alinari e materiale fornito dai club del campionato e dall’Associazione Italiana Calciatori.Nel fine settimana spazio anche agli eventi aperti al pubblico. In Piazza Garibaldi verrà allestita una Fan Zone con attività dedicate ai più giovani, mentre al Parco Ducale andrà in scena un torneo esibizione della Kings League con la partecipazione di ex giocatori della Serie A e protagonisti della competizione. Domenica tornerà inoltre il “Calcio di Strada”, iniziativa rivolta a ragazzi in condizioni di vulnerabilità e dedicata ai temi dell’inclusione e della salute mentale attraverso lo sport.La chiusura del festival è prevista domenica 7 giugno con l’evento “Legendary Player”, durante il quale verrà premiato Alessandro Del Piero.Alla presentazione erano presenti, tra gli altri, il sindaco di Parma Michele Guerra, l’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo e il presidente di Banca Ifis Ernesto Fürstenberg Fassio. L’ingresso a tutti gli eventi sarà gratuito.