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Carlo Cambi
2026-04-07

Edicola Verità | la rassegna stampa del 7 aprile

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa del 7 aprile con Carlo Cambi

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La toga: il militare non può temere i cacciaviti

Motivazioni della condanna di Marroccella surreali: il carabiniere non doveva sparare poiché il ladro non colpì il collega con un’arma letale, provocandogli una «mera contusione con ecchimosi». Nessuna attenuante concessa: «Errore di proporzioni macroscopiche».
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legittima difesa
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Il colpevole ormai diventa chi il crimine lo combatte

Il colpevole ormai diventa chi il crimine lo combatte
Imagoeconomica

Sono state finalmente pubblicate le motivazioni con cui il tribunale di Roma ha condannato il vicebrigadiere dei carabinieri Emanuele Marroccella a tre anni di carcere e al pagamento di 165.000 euro. La vicenda è ben nota ai lettori della Verità, che a sostegno del sottufficiale dell’Arma hanno partecipato alla colletta indetta dal nostro giornale per pagare le spese legali e i risarcimenti alle parti civili.

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legittima difesa
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L’Europa vuole il diesel a 2,5 euro

Con l’obiettivo di razionare i carburanti, la Ue se la prende con l’Italia che taglia le accise: «Così oltre a crisi energetiche, se ne creano anche fiscali». In pratica gli euroburocrati spingono per alzare i prezzi di gasolio e benzina in modo da disincentivare gli automobilisti.

Non c’è niente da fare: l’Unione europea non accetta la messa in discussione di un suo «dogma», se pur inventato di sana pianta, inutile anzi dannoso.

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accise carburante
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Carpi, tra arte e sapori: un viaggio nel cuore del Rinascimento

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Carpi tour
Panoramica del centro storico di Carpi

Nel cuore della Pianura Padana, tra Palazzo dei Pio e la mostra «Non di solo pane» dedicata alla cucina del Rinascimento. Un itinerario tra arte, storia, teatro e tradizioni enogastronomiche, fino al Campo di Fossoli e al Museo del Deportato.

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turismo
Le Firme
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