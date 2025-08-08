Patrizia Floder Reitter
2025-08-08

«Con il mio screening al cuore (di 80 euro) salvo la vita ai giovani»

Ecocardiografia (iStock). Nel riquadro, Patrizio Sarto
Patrizio Sarto, medico dello sport, punta sui controlli precoci per evitare le morti improvvise: «Estenderli anche ai non atleti a partire dai 12 anni».
ecocardio

Libertà totale ma non sull’aborto: la mannaia contro i medici obiettori

(iStock)
I progressisti mirano a un mondo senza regole, ma se la pensi diversamente da loro vieni bloccato. Come in Sicilia, dove il Pd ha provato a far fuori dai concorsi chi non vuole l’interruzione di gravidanza.
obiettori aborto

La verità di Benedetto XVI sulle dimissioni

Joseph Ratzinger, papa Benedetto XVI (Ansa)
In una lettera inedita, inviata a monsignor Nicola Bux il 21 agosto 2014, Joseph Ratzinger smentisce le voci che sostenevano che la sua rinuncia alla funzione petrina non fosse reale: «Non meritano attenzioni, idee contrarie alla dottrina dogmatica-canonica».
dimissioni benedetto xvi

Dimmi La Verità | Rico: «Le disfatte della sinistra: cultura, magistratura e Ponte sullo Stretto»

Ecco #DimmiLaVerità dell'8 agosto 2025. Il nostro Alessandro Rico commenta le tre disfatte della sinistra: cultura, magistratura e Ponte sullo Stretto di Messina.

carlo tarallo dimmi la verità podcast

Altro filone dell’inchiesta su Ricci. La Gdf indaga sulla cena elettorale

Matteo Ricci (Imagoeconomica)
L’imprenditore che fornì il catering per la tavolata con 1.500 persone ha confermato alla Finanza i nostri scoop: «Lo staff dell’ex sindaco ci ha proposto di saldare parte dell’evento attraverso una fondazione del Comune».
matteo ricci
