«Con il mio screening al cuore (di 80 euro) salvo la vita ai giovani»

2025-08-08
Libertà totale ma non sull’aborto: la mannaia contro i medici obiettori
(iStock)
I progressisti mirano a un mondo senza regole, ma se la pensi diversamente da loro vieni bloccato. Come in Sicilia, dove il Pd ha provato a far fuori dai concorsi chi non vuole l’interruzione di gravidanza.
Joseph Ratzinger, papa Benedetto XVI (Ansa)
In una lettera inedita, inviata a monsignor Nicola Bux il 21 agosto 2014, Joseph Ratzinger smentisce le voci che sostenevano che la sua rinuncia alla funzione petrina non fosse reale: «Non meritano attenzioni, idee contrarie alla dottrina dogmatica-canonica».
Dimmi La Verità | Rico: «Le disfatte della sinistra: cultura, magistratura e Ponte sullo Stretto»
Ecco #DimmiLaVerità dell'8 agosto 2025. Il nostro Alessandro Rico commenta le tre disfatte della sinistra: cultura, magistratura e Ponte sullo Stretto di Messina.
Matteo Ricci (Imagoeconomica)
L’imprenditore che fornì il catering per la tavolata con 1.500 persone ha confermato alla Finanza i nostri scoop: «Lo staff dell’ex sindaco ci ha proposto di saldare parte dell’evento attraverso una fondazione del Comune».