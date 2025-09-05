Paola Bulbarelli Nino Sunseri and Addio al re della moda 100% made in Italy che ha disegnato l’eleganza Giorgio Armani (Ansa)

Lo stilista ha rivoluzionato le passerelle con le sue giacche destrutturate e ha mantenuto la direzione creativa di tutte le linee del gruppo fino alla fine.La successione è stata pianificata per evitare sconvolgimenti societari e blitz esterni.Lo speciale contiene due articoli«Ho dato alla donna la giacca, i pantaloni, la camicia usando in modo femminile argomenti maschili. E la donna aveva, allora, la voglia di ricomporsi. Le ho dato l’occasione per rimettersi in riga». Parola di Giorgio Armani che ha rivoluzionato il modo di vestire e di pensare la moda diventando uno degli ambasciatori della stile italiano nel mondo. Il re della moda è morto ieri a 91 anni. A confermarlo è stato il comunicato del suo gruppo: «Con infinito cordoglio, il gruppo Armani annuncia la scomparsa del suo ideatore, fondatore e instancabile motore. Il signor Armani, come è sempre stato chiamato con rispetto e ammirazione da dipendenti e collaboratori, si è spento serenamente, circondato dai suoi cari. In questa azienda ci siamo sempre sentiti parte di una famiglia. Oggi (ieri, ndr), con profonda commozione, sentiamo il vuoto che lascia chi questa famiglia l’ha fondata e fatta crescere con visione, passione e dedizione. Ma è proprio nel suo spirito che insieme, noi dipendenti e i familiari che sempre hanno lavorato al fianco del signor Armani, ci impegniamo a proteggere ciò che ha costruito e a portare avanti la sua azienda nella sua memoria, con rispetto, responsabilità e amore». La camera ardente sarà allestita da domani e sarà visitabile fino a domenica, dalle 9 alle 18, a Milano, in via Bergognone 59, presso l'Armani/Teatro. I funerali si svolgeranno in forma privata lunedì, giorno di lutto cittadino. Aver conosciuto Armani è stato un orgoglio, un privilegio a. Dirlo oggi è faticoso. Il ricordo è vivissimo e pensare alla prossima settimana della moda senza di lui è faticoso. Noi giornaliste di moda, dopo oltre 30 anni di mestiere, aspettavamo sempre il momento in cui l’avremmo incontrato a fine sfilata. Una chiacchierata che spesso si traduceva in esternazioni che facevano notizia. È sempre stato un grande anche in questo. Per Armani tutto ebbe inizio nel 1957, quando entrò alla Rinascente dove rimase fino al 1963. Nel 1964 venne chiamato dallo stilista-industriale Nino Cerruti alla Hitman per disegnare la linea maschile ed è nel 1975, il 24 luglio, che effettivamente nacque a Milano la Giorgio Armani Spa in corso Venezia 37, capitale sociale 10 milioni di lire. Il manager è Sergio Galeotti e il creativo Giorgio Armani. Da lì il successo inarrestabile. Nel 1979 Armani riceve a New York il Neiman Marcus Award quale miglior talento creativo dell’anno. È il 1980 a decretare l’entrata sul grande schermo: esce al cinema American Gigolo e il protagonista, Richard Gere indossa solo abiti Armani. Tra le dive affezionate Claudia Cardinale, Sophia Loren, Sharon Stone, Isabella Rossellini, Jodie Foste, Anne Hataway, Demi Moore. Il Time, nel 1982, dedica la copertina al «Giorgio’s Gorgeous Style», lo strepitoso stile di Giorgio. «La copertina può soddisfare la mia vanità, ma è l’attenzione che hanno dedicato al mio lavoro che mi dà grande piacere professionale. Hanno capito - senza la sufficienza che spesso usa chi parla di moda - il valore di un impegno che non consiste nel disegnare qualche modello, ma nel cercare continuamente di adattare un modo di vestire e di vivere, vivere, vivere, un’idea a una possibilità di riproduzione industriale», aveva commentato. Il Comune di Milano gli conferisce l’Ambrogino d’oro. E nel 2000 il Solomon Guggenheim Museum di New York gli dedica la più grande retrospettiva mai vista. È del 2005 il debutto a Parigi con la sua haute couture chiamata Privé. Nel 2011 viene inaugurato il secondo Armani Hotel (il primo a Dubai nel 2010) a Milano. Ma Armani, nato a Piacenza ma uomo mondiale, non ha mai dimenticato Milano, da dove è partito. E qui c’è il cuore. «Milano è la città in cui ho scelto, da anni, di vivere e lavorare e che mi ha dato molto. Milano mi ha accolto, capito e mi ha sempre ispirato. È una città concreta, dinamica e in continuo cambiamento, aspetti che hanno profondamente influito sul mio lavoro». E continua. «Amo profondamente Milano, la sua cultura e la sua storia. Per questo motivo mi sono sempre sentito in dovere di dare in cambio qualcosa e personalmente devo dire di aver sempre fatto del mio meglio con un impegno personale costante e di essere soddisfatto di quanto sono riuscito a fare». Nel febbraio 2020 alla luce del dilagare dei casi di Covid 19 in Italia, lo stilista decise di far sfilare la collezione Giorgio Armani Donna Autunno/Inverno 2020-2021 a porte chiuse per non mettere a rischio la salute dei suoi dipendenti e dei suoi ospiti. A marzo, tutti gli stabilimenti di produzione italiani di Armani sono stati convertiti alla realizzazione di tute mediche monouso. Ad aprile Giorgio Armani ha scritto una lettera aperta a Wwd, esortando a riconsiderare tempi e meccanismi del sistema moda. Di fronte all’emergenza sanitaria, il Gruppo Armani ha fatto donazioni agli ospedali italiani e alla Protezione civile. A luglio, l’Organizzazione mondiale del Turismo delle Nazioni unite ha designato Giorgio Armani nuovo ambasciatore speciale per il Turismo Responsabile. Non solo moda, anzi. Nel febbraio 2022, durante la Milano Fashion Week, Giorgio Armani decide di mostrare le sue collezioni Giorgio Armani donna e uomo senza musica in segno di rispetto verso le persone coinvolte nel conflitto ucraino. Viene fatta una donazione per l’iniziativa di raccolta fondi lanciata dall’Unhcr, per assistere e proteggere le persone costrette alla fuga. Viene inoltre fatta una donazione di indumenti essenziali per i rifugiati da distribuire attraverso la Comunità di Sant’Egidio. Ad aprile Giorgio Armani presenta il nuovo sito Armani/Values: un’esplorazione e una sintesi dei valori che da sempre sono alla base delle azioni di stile e delle scelte imprenditoriali dello stilista. «I miei eroi e le mie eroine sono le persone che sono riuscite e essere sé stesse». La sua bravura è stata anche il saper imporre il suo stile proponendolo ogni volta in modo coerente ma anche innovativo. «Lo stile è eleganza e non stravaganza. L’importante è non farsi notare, ma ricordare», una delle sue frasi più celebri. La filosofia della moda di Giorgio Armani, la sua visione dello stile come lifestyle, insieme alla sua abilità imprenditoriale, sono alla base del successo del Gruppo Armani. Per meriti culturali e professionali, lo stilista ha ricevuto numerosissimi riconoscimenti. «Crescere non vuol dire altro che adattare il mondo perfetto delle idee a quello imperfetto della realtà. Ci vuole una vita per farlo, ma alla fine ci si riesce». Giorgio, ci mancherai immensamente. Dietro di lui un impero blindato da 13 miliardi A chi andrà l'eredità di Giorgio Armani? La risposta è in un documento notarile che sembra la sceneggiatura di un enigma: sei categorie di azioni, superpoteri distribuiti a tavolino, tetti ai dividendi e una fondazione che funge da arbitro. Una costruzione complessa che ha un solo scopo: blindare il patrimonio stimato 13 miliardi. Armani ha pensato a tutto: alla famiglia, al compagno di vita, alla Fondazione e persino a chi, un domani, volesse bussare alla porta della Borsa. Nessun erede diretto, nessun figlio. Solo affetti selezionati con cura. In cima c’è Pantaleo «Leo» Dell’Orco, amico, compagno e consigliere delegato, che Armani stesso definiva «il mio fido Leo». Accanto le due nipoti Silvana (69 anni) e Roberta (54 anni), figlie del fratello Sergio, e il nipote Andrea Camerana (55), figlio della sorella Rosanna (86). I destini degli eredi si incrociano con altre dinastie: Roberta è la moglie separata di Angelo Moratti jr, figlio di Gian Marco. Andrea Camerana, sposato con Alessia Aquilani, cantante dance di grande successo negli anni Novanta con il nome di Alexia condivide con John Elkann il trisnonno Giovanni Agnelli, tra i fondatori della Fiat. Leo Dell’Orco e i nipoti siedono già nel consiglio di amministrazione della Giorgio Armani spa, insieme a nomi esterni di peso come Federico Marchetti, fondatore di Yoox. Il cuore della successione è lo statuto approvato nel 2016 e ritoccato nel 2023 con l’introduzione delle azioni senza diritto di voto. Un’architettura sofisticata che prevede sei categorie di titoli, dalla A alla F, più due senza voto.Ripartizione del capitale: i soci A controlleranno il 30%, i soci F il 10%, mentre le altre categorie avranno il 15% ciascuna. Pesi diversi in assemblea: le azioni A valgono 1,33 voti, le F addirittura 3 voti. Risultato: con il 40% del capitale, i blocchi A e F eserciteranno oltre il 53% dei voti, veri arbitri del potere. Consiglio di amministrazione: fissato a otto membri. La Fondazione Armani: con poteri di veto e ruolo di ago della bilancia.In pratica, Giorgio Armani ha blindato la sua creatura, evitando che scelte improvvide o appetiti esterni possano scalfirne l’identità.Il documento prevede un divieto di quotazione in Borsa nei cinque anni successivi alla scomparsa dello stilista. Per fusioni, scissioni, aumenti di capitale e modifiche statutarie servirà il 75% dei voti in assemblea straordinaria. Le retribuzioni degli amministratori, poi, sono vincolate: se non si raggiunge il 51% dei voti, niente compensi. Ma resta la possibilità di retribuzione sotto forma di partecipazione agli utili o stock option.E per le scelte stilistiche? Tutte le categorie dovranno essere coinvolte, ma ancora una volta A e F avranno diritto di veto. Una garanzia: lo stile Armani non finirà nelle mani di un manager di passaggio, ma resterà in quelle dei «luogotenenti» designati.