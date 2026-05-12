True Matteo Carnieletto E Concita: «Spunta un’altra amante» Concita De Gregorio (Imagoeconomica)

Concita De Gregorio: «Bomba in arrivo su un ministro». Paolo Mieli rilancia il pettegolezzo. E una certa Valentina Pelliccia alza la mano: «Falsità su di me». Il metodo Ranucci fa scuola.In principio fu Lettera 43. Il 10 aprile scorso, in pieno gossip amoroso tra il ministro Matteo Piantedosi e Claudia Conte, il sito diretto da Paolo Madron pubblicò alcune voci che circolavano tra i palazzi della Capitale: «Da tempo si agita una scalpitante presenza a Roma, che chiede incontri diretti ai ministri, con alcune nette somiglianze nei metodi che evocano la “strategia Claudia Conte”.Viene persino definita “bellissima e vistosissima, molto più di CC”». Nessun nome, solo l’identikit della nuova protagonista del gossip romano: «Di sicuro ha più follower sui social (oltre il triplo, e la giornalista ciociara sfonda comunque la soglia dei 300.000), ma la stessa implacabile attitudine al collezionismo di selfie col potente di turno. Fatto sta che le antenne sono alzate al massimo livello da parte delle potenziali “vittime”». Ovviamente Dagospia rilanciò la notizia, che cominciò a circolare con ancora più forza. Poi il silenzio.Nessuno ha più parlato di questa storia fino a quando, l’altro ieri, Concita De Gregorio l’ha rilanciata in coda a un suo pezzo su Repubblica: «Sono settimane che in tutta Roma non si parla d’altro che della prossima “bomba”, un altro ministro, non Piantedosi (Sangiuliano è storia trapassata, gli scandali si consumano rapidi), un altro ancora, un’altra ragazza, eccetera. Mogli al corrente, naturalmente». Stesso tono di Lettera 43 e di Dago, ripreso poi da Paolo Mieli nella sua rassegna stampa su Radio 24. Chi sia la misteriosa ragazza, «bellissima e vistosissima», non è dato sapere. Anche se un’utente social, Valentina Pelliccia, pare aver fatto coming out, nonostante nessuno l’abbia mai tirata in ballo direttamente. Certo, anche lei, proprio come la ragazza descritta da Madron, ha quasi un milione di follower (questo il numero al momento della pubblicazione dell’articolo di Lettera 43, oggi sono un po’ meno, circa 985.000); certo anche nel suo feed di Instagram sono presenti numerosi selfie con diverse autorità, siano esse politiche o giornalistiche; certo, pure lei è molto bella, «molto di più di CC», e molto più vistosa. E sì, proprio la Pelliccia ha pubblicato diverse storie per prendere le distanze dall’articolo di di Dagospia che rilanciava quello della De Gregorio: «Ora parlo io», aveva scritto nella tarda mattinata di ieri. Già, ma che dirà? Farà il nome del presunto ministro? La bomba è davvero pronta ad esplodere? Silenzio per ore. Tic tac, tic tac. L’orologio continua implacabile la sua corsa contro il tempo, fino a quando, nel tardo pomeriggio, una nuova storia su Instagram: «Dagospia ha pubblicato un articolo falso su di me, senza fare il mio nome. E io so chi sta cercando di rovinare la mia reputazione e tutta la mia vita. Nego totalmente ogni affermazione negativa. Non ho mai avuto relazioni con ministri». Ora, nessuno l’aveva mai citata. Nessuno sapeva chi fosse Valentina Pelliccia. Certo, magari le redazioni giornalistiche sì. Del resto ha pubblicato qualche articolo per Il Tempo e lei stessa aveva provato a entrare in diversi giornali. Nel suo curriculum sfoggiava nomi altisonanti: «Sono stata collaboratrice del presidente del Consiglio di Stato, dottor Alberto de Roberto (noto magistrato)». E poi, con un tono abbastanza fumoso: «Ho svolto il praticantato (da avvocato, ndr) presso il governo della Repubblica italiana (ministero della Giustizia); sono stata consulente (testi social media) per conto di personaggi politici con il compito di elaborare, mediante precise strategie d’immagine, un’apparenza del politico adeguata da sottoporre attraverso i media all’opinione pubblica». Che sa un po’ di supercazzola con scappellamento a destra ma che - riferendosi ai social media, dove spesso trionfano i fuffaguru - può anche starci. Contattata dalla Verità la Pelliccia prima non risponde al telefono. «Chi sei?», scrive. Forniamo le generalità, passiamo il test. È disposta a parlare, anche se il suo avvocato preferirebbe di no: «Io non voglio far comparire il mio nome perché Dagospia ha negato che si tratti di me! Ma molti giornalisti dicono che si parla di me anche se non mi conoscono! C’è confusione. Se fossi io, di sicuro è un articolo architettato per screditarmi», ci scrive. Ora, non è dato sapere se sia o meno lei l’incredibile bellezza di cui tutti a Roma parlano. Però delle due l’una. E l’involontaria ammissione pubblicata sui social non fa che peggiorare la situazione. Nessuno aveva mai fatto il suo nome. Nessuno aveva mai parlato pubblicamente di lei. Certo, «un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova», come insegna Agatha Christie. Però nessuno, fino a ieri, aveva mai parlato in chiaro. Più che una smentita sembra quasi voler mettere le mani avanti: non sono io, ma se mai Dagospia dovesse parlare di me, allora è tutto un complotto. Ma, se così fosse, verrebbe da chiedersi: chi lo ha ordito? E perché? In questa storia pare che tutti lancino un sasso, per poi nascondere la mano. Un po’ come quando, qualche settimana fa, Sigfrido Ranucci, in diretta da Bianca Berlinguer, ha raccontato che una sua fonte gli aveva rivelato di aver visto il ministro Carlo Nordio mentre faceva visita al ranch di Giuseppe Cipriani. «A marzo», aggiunse. Di quale anno? Non è dato sapere. Lo stesso fa la De Gregorio, che rilancia voci. E pure la Pelliccia che, allo stesso tempo, smentisce e conferma. Pare di rivedere la telefonata di un telespettatore a Maurizio Mosca, che «era stato visto in piazza Aspromonte comprando (sic) 400.000 lire di cocaina». Solo che in questa storia non c’è nessuna Marisa. Nessun arresto per direttissima. E nessuna storia che ci faccia ridere un po’.