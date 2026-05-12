True Maurizio Belpietro Il centrodestra si fa male da solo Antonio Tajani, Matteo Salvini e Giorgia Meloni (Imagoeconomica)

Dopo la batosta del referendum, la maggioranza sembra intenzionata a riconsegnare il Paese e il Colle alla sinistra. La parentesi delle liti continue tra alleati e delle dimissioni a catena va chiusa al più presto.Dal referendum sulla giustizia in poi sembra quasi che il centrodestra le stia provando tutte per farsi del male. Non passa giorno, infatti, che la maggioranza non si inventi qualche guaio e quando non le riesce di farlo ci sono alcuni suoi esponenti che si prendono la briga di accreditare una futura sconfitta.Lasciamo perdere il repulisti dopo la batosta del 23 marzo: l’uscita di alcuni esponenti di governo che rischiavano di mettere in serio imbarazzo Palazzo Chigi ci poteva anche stare, ma a patto poi che si serrassero i ranghi e si procedesse compatti verso il resto della legislatura. E invece no, dopo le dimissioni di Andrea Delmastro e di Daniela Santanchè, la compagine di centrodestra sembra faticare a ritrovare unità, senza riuscire a spazzare via le polemiche e, soprattutto, quel clima da fine mandato che aleggia sulla Capitale.Prima c’è stata la sostituzione dei capigruppo di Forza Italia, manovra che ha dato la stura a una serie di ipotesi sul riposizionamento del partito azzurro, che secondo le chiacchiere di palazzo, alle prossime elezioni farebbe addirittura il tifo per un pareggio, deciso a fare la stampella di un governo di unità nazionale come ai bei tempi di Monti e Draghi. Non sono di grande aiuto neppure i continui distinguo tra la maggioranza e il movimento creato dall’ex generale Roberto Vannacci. Se è vero che Futuro nazionale gode di un pacchetto di voti che oscilla fra il 3 e il 4 per cento, più che prendere le distanze si dovrebbe fare in modo di accorciarle, perché senza quei consensi difficilmente il centrodestra ha possibilità di vincere contro un campo larghissimo che ingloba i democristiani di sinistra e i compagni più estremi. E non ci sono soltanto le scaramucce fra partiti che in teoria dovrebbero essere alleati. A creare confusione è stata pure la faccenda della Biennale e del padiglione russo. Probabilmente, se non ci fosse stato il battibecco fra il ministro della Cultura e il presidente dell’istituzione veneziana pochi si sarebbero accorti della presenza degli artisti inviati da Mosca. Al contrario, la polemica ha acceso i riflettori sulla questione, facendo un gran favore proprio alla delegazione russa, che sui giornali non ha mai avuto tanta pubblicità, con anche la successiva visita del capo della Lega. C’era proprio bisogno di trasformare un episodio tutto sommato marginale in un affare di Stato, con il coinvolgimento perfino di Bruxelles? Non si poteva risolvere il caso senza strepiti? Come se non bastasse, poi è arrivata la rimozione del capo della segreteria tecnica e della segretaria personale del ministro Alessandro Giuli. Già nel passato il dicastero di via del Collegio Romano era stato oggetto di polemiche. Prima le dimissioni di Gennaro Sangiuliano in seguito alla liaison con Maria Rosaria Boccia, quindi l’addio del capo di gabinetto per un conflitto d’interessi, poi le critiche per il mancato finanziamento del film su Giulio Regeni a cui sono seguiti la querelle sul padiglione di Putin e, infine, il licenziamento dello staff. Anche in questo caso vengono spontanee alcune domande. C’era proprio bisogno di tutto ciò? Qualcuno ha valutato la sensazione di confusione dell’elettore medio che di queste faccende non sa praticamente nulla? Potrei continuare con le pretese mosse di Luca Zaia, che generano altra instabilità, e le mancate decisioni che riguardano alcune delle sfide elettorali alle prossime amministrative, ma credo che già basti quanto ho descritto. Non so voi, cari lettori, ma io vorrei evitare che il Paese fosse riconsegnato nelle mani della sinistra e ancor di più vorrei scongiurare nel 2029 l’elezione di un facsimile di Mattarella. Perciò mi incarico di lanciare un appello: caro centrodestra rimboccati le maniche e mettiti tranquillo a lavorare, che al voto manca ancora un anno. E soprattutto, cari onorevoli, toglietevi dalla faccia quell’aria da sconfitti che fa passare la voglia di votarvi. Capisco che le cose siano complicate e che stare all’opposizione sia più facile e comodo che stare al governo. Ma se si aspira ancora a cambiare l’Italia non lo si fa certo quando si è minoranza.