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Nino Sunseri
2026-06-15

«Macché giochi, i droni sono industria»

«Macché giochi, i droni sono industria»
Nel riquadro l'amministratore delegato di Impianti Simone Lo Russo (iStock)
Nati come balocchi, oggi rappresentano un pilastro bellico. L’ad di Impianti Simone Lo Russo: «L’espansione va verso nuove frontiere in ambito civile per logistica e sicurezza. Ma servono delle regole all’avanguardia che nessuno scrive».
Oggi i droni richiamano due immagini opposte: da una parte le cronache dei conflitti, dove sono diventati strumenti decisivi sui campi di battaglia; dall’altra piccoli velivoli da utilizzare come gadget tecnologici. Tra queste due rappresentazioni, però, esiste una terza dimensione ancora poco compresa ma destinata a incidere profondamente sull’economia e sull’organizzazione dei trasporti moderni.
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droni civili
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Il Tigray si riarma e l’Etiopia torna sull’orlo del baratro

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Il Tigray si riarma e l’Etiopia torna sull’orlo del baratro
Getty Images
Miliziani armati sarebbero tornati a reclutare giovani con la forza nella capitale regionale Mekelle. L’ex presidente nigeriano Obasanjo prova a salvare gli accordi di pace mentre crescono le tensioni con l’Eritrea e nelle altre regioni del Paese.

La pace in Etiopia, faticosamente raggiunta dopo due anni di guerra, sembra davvero appesa a un filo. Da alcuni giorni un gruppo secessionista del Fronte Popolare di Liberazione del Tigray (FPLT), il movimento che ha combattuto l’esercito federale, ma che aveva accettato la pace, ha deciso di riprendere le armi.

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etiopia

Dimmi La Verità | Antonio Maria Rinaldi: «Il partito di Vannacci sta crescendo a dismisura»

Dimmi La Verità | Antonio Maria Rinaldi: «Il partito di Vannacci sta crescendo a dismisura»

Ecco #DimmiLaVerità del 15 giugno 2026. Il professore Antonio Maria Rinaldi ci spiega perché il partito di Vannacci sta crescendo a dismisura.

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L’Occidente ha dimenticato come leggere la Bibbia

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L’Occidente ha dimenticato come leggere la Bibbia
Ansa

Da Trump che brandisce il Vangelo come una clava a chi vuole cantare Imagine di John Lennon in chiesa: l'Occidente non sa più leggere il testo sacro ma lo usa come simbolo.

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Droga, diamanti e quadri di Picasso. Così Hezbollah si finanzia in Europa

Droga, diamanti e quadri di Picasso. Così Hezbollah si finanzia in Europa
Getty Images
  • I miliziani continuano a perdere uomini, armi e influenza politica, ma la loro rete economica internazionale resta operativa. Uno dei principali centri di raccolta è il Vecchio continente, dove l’Italia fa da snodo logistico.
  • I proventi del narcotraffico servono ad acquistare veicoli di seconda mano, rivenduti in Africa attraverso i porti europei.
  • I pagamenti iraniani? Arrivano in cripto. Sanzioni Usa a Nobitex, piattaforma di Teheran. La legislazione Ue ha troppi buchi.

Lo speciale contiene tre articoli.

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