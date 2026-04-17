True Fabrizio Boschi Stretta su coltelli e spaccio mentre i centri sociali feriscono sette carabinieri

Il dl Sicurezza manda in tilt la sinistra, che si preoccupa dei pusher che potranno finire in carcere. A Padova intanto 40 antagonisti del Pedro attaccano i militari.È proprio vero. La sinistra non ha ancora fatto pace con il cervello. È la stessa storia successa con Donald Trump. Dopo aver passato un anno a dire che il premier, Giorgia Meloni, doveva prendere le distanze dal presidente Usa, adesso che lo ha fatto, la incolpano di voler interrompere i rapporti con l’America.Sulla sicurezza solita manfrina. Dopo averla messa in croce sul fatto che le nostre città sono invivibili e di non fare abbastanza per renderle sicure, adesso che il Senato approva il decreto Sicurezza, la sinistra si oppone e invece di preoccuparsi dei criminali che scorrazzano liberi per strada, pensa all’impatto che tale provvedimento avrebbe sulle carceri. In pratica hanno paura che spacciatori e rapinatori possano finire in galera. Poverini.Solo ieri a Padova sette carabinieri sono rimasti feriti a causa della furia violenta di 40 anarchici del centro sociale Pedro, che li hanno accerchiati a seguito di un controllo antidroga. Ma la sinistra non vede, non parla, non sente. Però critica il dl Sicurezza, mentre poliziotti e carabinieri ogni giorno vengono aggrediti. Il Senato ieri ha voluto lanciare un segnale forte, approvando gli emendamenti di maggioranza al decreto che introducono correttivi sul porto di coltelli e strumenti atti a offendere. Il Sì è arrivato, in particolare, per tre identici emendamenti presentati da Fdi (a prima firma Lisei), Lega (Dreosto) e Fi (Paroli) e a una riformulazione di due emendamenti del gruppo per le Autonomie (prima firma Durnwalder). Emendamenti che introducono anche una circoscrizione della lieve entità sullo spaccio di strada. Relativamente alla produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope «il fatto non si considera di lieve entità quando [...] le condotte risultano poste in essere in modo continuativo e abituale», si legge nella riformulazione.Il nuovo decreto vieta di portare con sé, fuori dall’abitazione, qualsiasi coltello dotato di meccanismo di blocco con una lama superiore ai 5 centimetri. Si concentra sui coltelli pieghevoli con meccanismo di blocco della lama, punta acuta e apertura a una mano. Rimane invece consentito portare coltelli a lama fissa fino a 8 centimetri. La nuova formulazione dell’art. 1 recita: «Chiunque fuori della propria abitazione porta un’arma per cui non è ammessa licenza, compresi gli strumenti con lama a due tagli e a punta acuta, è punito con la reclusione da uno a tre anni». Il divieto assoluto di porto riguarderà, sempre ammesso che sia dato il via libera anche alla Camera, coltelli a scatto, a farfalla od occultati in altri oggetti con lama di lunghezza superiore a 5 centimetri. Il divieto non riguarda, quindi, i coltelli con lama pieghevole ma non a scatto.Chi viene sorpreso in possesso di un coltello pieghevole con blocco e lama superiore ai 5 centimetri rischia, oltre alla reclusione fino a 3 anni, un’ammenda da 1.000 a 10.000 euro e la sospensione della patente di guida e del porto d’armi. Per i minori fermati in possesso di questi strumenti, le sanzioni amministrative, che sono comprese tra 200 e 1.000 euro, possono ricadere sui genitori. Il porto di coltelli o strumenti a lama fissa superiore a 8 centimetri è punito con un’ammenda e la reclusione da sei mesi a tre anni.La maggioranza ha fretta di chiudere in quanto il decreto va convertito in legge entro il 25 aprile, compreso il passaggio alla Camera, pena la decadenza. Ma le opposizioni promettono ostruzionismo, confermando di aver ripresentato i 1.000 emendamenti già depositati in commissione: «È l’ennesimo atto di arroganza istituzionale», tuonano. Il senatore Andrea Giorgis, capogruppo pd in commissione Affari costituzionali, critica: «Le disposizioni contenute nel decreto sono in vigore da più di un mese e mezzo ma la situazione non migliora. Con l’inasprimento delle pene senza alcun investimento sociale e senza la valorizzazione delle forze dell’ordine, è difficile contrastare le forme di violenza».Pure per il senatore di Italia viva Ivan Scalfarotto, «sulla sicurezza l’azione del governo è un disastro: i continui decreti di questi anni sono stati inutili, il Paese è più insicuro. Il governo introduce nuovi reati e inasprisce le pene ma sulle cause non agisce. È il governo delle aspirine». Ma non è solo la sinistra a non essere contenta. «Una misura pensata per contrastare la violenza giovanile e il fenomeno delle baby gang, ma che nella pratica colpisce anche chi usa questi strumenti in contesti del tutto leciti, come boschi, sentieri e ambienti naturali», protestano cacciatori, escursionisti, fungaioli, eccetera. Federcaccia aveva chiesto che fosse inserita la distinzione fra porto e trasporto, alla pari di quanto previsto per le armi da fuoco. Ma non è stata accontentata. Reazioni durissime da parte di associazioni del mondo della montagna. Il presidente del Cai Alto Adige, Carlo Alberto Zanella, si è detto «sconcertato»: «È un’assurdità, questi coltelli sono utilissimi per chi si muove nella natura e possono salvare vite». Ma, a volte, anche toglierle.