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Pietro Dubolino
2026-06-27

I Paesi d’origine devono garantire alla gente il diritto a non emigrare

I Paesi d’origine devono garantire alla gente il diritto a non emigrare
iStock
Le autorità hanno il compito di assicurare le condizioni minime per una vita dignitosa.

Nella sua enciclica, Magnifica humanitas, papa Leone XIV, riprendendo quasi alla lettera un concetto già espresso da papa Francesco nel 2023, in occasione della Giornata del migrante e del rifugiato, ha affermato che, accanto al diritto di migrare, dovrebbe riconoscersi anche quello «a rimanere nella propria terra in pace e sicurezza, affrontando le cause profonde che costringono a migrare, comprese quelle legate alle ingiustizie economiche e alla crisi climatica».

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immigrazione
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Mentre la Salis prende la tintarella sindacati e Pd vogliono farla nera

Mentre la Salis prende la tintarella sindacati e Pd vogliono farla nera
Silvia Salis (Ansa)
Cgil & C. fanno la rivoluzione in Comune per «numerose e inascoltate criticità»: dichiarato lo stato di agitazione. Dem nervosi perché si sentono esautorati dai pieni poteri dal capo di gabinetto del sindaco, al mare con lei.

Mercoledì il settimanale Chi ha pubblicato delle foto della sindaca di Genova, Silvia Salis, al mare a Forte dei Marmi con alcune amiche e con il suo capo di gabinetto, Marco Speciale. I membri del centrodestra, temendo una trappola, non hanno commentato, per non spostare l’attenzione sul gossip quando in città sta avvenendo una cosa che non succedeva da circa vent’anni: tutti i sindacati hanno dichiarato lo stato di agitazione contro l’operato della giunta Salis.

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silvia salis

Non Sparate sul Pianista | Bragalini: «Alla scoperta degli inediti di Gerry Mulligan»

Non Sparate sul Pianista | Bragalini: «Alla scoperta degli inediti di Gerry Mulligan»play icon

Il musicologo jazz Luca Bragalini racconta l’emozionante scoperta di alcune opere inedite del grande sassofonista Gerry Mulligan. Un’avventura partita dal Conservatorio di Brescia e finita in gloria tra gli scatoloni della Library of Congress di Washington.

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Ora le Ong «sventolano» i minori per evitare la stretta alle frontiere

Ora le Ong «sventolano» i minori per evitare la stretta alle frontiere
Ansa
Sottoscritto un documento contro il Patto Ue che ha riformato la gestione dei flussi. Secondo i firmatari, l’identificazione degli under 14 con impronte digitali lede la dignità. Meglio la «legge» dei trafficanti?

I minori stranieri non sarebbero sufficientemente tutelati, nel disegno di legge «Disposizioni in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché disposizioni per l’attuazione del Patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo», attualmente in discussione al Senato.

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L’albanese che ha provocato la morte di un agente «graziato» con i domiciliari

L’albanese che ha provocato la morte di un agente «graziato» con i domiciliari
Nel riquadro Francesco Imprezzabile, l'agente morto durante un inseguimento. Sullo sfondo la polizia locale di Peschiera Borromeo e di Milano sul luogo dell'incidente dove è deceduto l'agente (Ansa)
Milano, niente carcere per il guidatore con precedenti (fuggito all’alt) che ha causato la caduta fatale di Imprezzabile. A Genova immigrato si masturba davanti ai bambini.
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imprezzabile
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