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Carlo Cambi
2026-06-27

L’albanese che ha provocato la morte di un agente «graziato» con i domiciliari

L’albanese che ha provocato la morte di un agente «graziato» con i domiciliari
Nel riquadro Francesco Imprezzabile, l'agente morto durante un inseguimento. Sullo sfondo la polizia locale di Peschiera Borromeo e di Milano sul luogo dell'incidente dove è deceduto l'agente (Ansa)
Milano, niente carcere per il guidatore con precedenti (fuggito all’alt) che ha causato la caduta fatale di Imprezzabile. A Genova immigrato si masturba davanti ai bambini.
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Leone alza la voce: «Risolvete i conflitti da uomini, non come bestie tecnologiche»

Leone alza la voce: «Risolvete i conflitti da uomini, non come bestie tecnologiche»
Papa Leoen XIV (Ansa)
Il Santo Padre durante il Concistoro chiede il dono della pace. Poi torna sull’importanza della famiglia, «che precede gli Stati».

«La guerra non è mai degna dell’uomo, e non è mai benedetta da Dio, perché il Creatore ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie, magari dotate di armi iper-tecnologiche», sono parole molto forti quelle pronunciate ieri da Papa Leone XIV è stato piuttosto chiaro ieri, nell’omelia della messa a San Pietro che di fatto ha aperto il Concistoro straordinario.

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«Accordo Israele-Libano». Hezbollah dice no

«Accordo Israele-Libano». Hezbollah dice no
Il presidente libanese Joseph Aoun (Getty Images)
Siglato un patto quadro che però non piace ai filo-iraniani. Il presidente Aoun ha anche accolto con favore la guida di Italia e Francia nella coalizione post-Unifil. I media d’Oltralpe traducono male le parole di Meloni per metterla contro Le Pen.
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L'Europa finisce sotto un'auto

L'Europa finisce sotto un'auto
Ursula von der Leyen (Ansa)
Volkswagen licenzia 100.000 dipendenti e chiude fabbriche, i vertici di Mercedes ammettono: «Situazione gravissima». I due colossi schiantati, assieme a concorrenti e indotto made in Italy, dalle folli politiche verdi di Bruxelles. Che però insiste.

Immagino che da ieri nessuno avrà più dubbi sul prezzo da pagare per la transizione energetica. Volkswagen, ossia il più grande gruppo automobilistico europeo e il secondo nel mondo, si prepara a licenziare 100.000 dipendenti, all’incirca un sesto dell’intera sua forza lavoro. La decisione sarebbe maturata in seguito al calo delle vendite ma soprattutto dei profitti che nello scorso anno si sarebbero ridotti di oltre il 40 per cento. Che a Wolfsburg, in Bassa Sassonia, le cose non andassero a gonfie vele lo si era capito da tempo, quando l’azienda aveva annunciato un programma di riduzione del personale da qui al 2030.

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Per la Cgil con il caldo non si lavora, ma si può sfilare sul carro del Pride

Per la Cgil con il caldo non si lavora, ma si può sfilare sul carro del Pride
Ansa
Secondo Maurizio Landini e compagni, la mancata pioggia e i morti nei cantieri sono colpa di Giorgia Meloni. Faticare al sole è un suicidio mentre andare al corteo arcobaleno a Napoli (alle 15) è un dovere. Alla faccia dell’allerta.

Lavoratori di tutto il mondo, refrigeratevi. La Cgil di lotta e di condizionatore è da tempo impegnata, come sappiamo, in una campagna infuocata, o per meglio dire: ghiacciata, contro il caldo.

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