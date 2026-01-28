{{ subpage.title }}

 Pietro Dubolino
 Carlo Tarallo
2026-01-28

Ddl Stupri, tanto rumore per nulla: era meglio lasciare la legge com’era

Giulia Bongiorno (Imagoeconomica)
  • L’ira delle opposizioni per la scomparsa della parola «consenso» nella norma è insensata. L’onere della prova non ricade comunque sulla vittima, ma sempre sull’accusa. Piuttosto, il concetto di «freezing» è da rivedere.
  • Via libera dalla commissione al Senato alle modifiche redatte dalla Bongiorno (Lega) Sanzioni alzate, però la sinistra delira. Di Biase (Pd): «Espressione del patriarcato».

Lo speciale contiene due articoli.

ddl stupri

Dimmi La Verità | Fabrizio Cecchetti (Lega): «A Milano l'insicurezza è un'emergenza»

Ecco #DimmiLaVerità del 28 gennaio 2026. Il deputato della Lega Fabrizio Cecchetti si schiera dalla parte del poliziotto e commenta l'emergenza sicurezza a Milano.

carlo tarallo dimmi la verità podcast

Mercoledì da Dragoni | Ice e Minnesota: cosa c’è davvero dietro

Il caso Ice viene raccontato come una guerra civile negli Usa, ma i disordini sono locali e coprono uno scandalo miliardario in Minnesota. E mentre il dibattito arriva in Italia, una cosa è chiara: la propaganda rischia di creare tensioni reali, anche sulla sicurezza internazionale.

mercoledì da dragoni

Urso: «Italia fondamentale per rendere il 2026 l'anno delle grandi riforme in Europa»

(Totaleu)

Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy in un punto stampa al Parlamento europeo di Bruxelles.

urso riforme ue
L’industria dello sport punta a 8,8 trilioni entro il 2050, ma la crescita non è garantita

L’industria dello sport punta a 8,8 trilioni entro il 2050, ma la crescita non è garantita
iStock
Secondo un report di Oliver Wyman e World Economic Forum, l’economia dello sport potrebbe quasi quadruplicare nei prossimi decenni. Ma inattività fisica e fattori operativi rischiano di pesare sulla tenuta della crescita già nel medio periodo.
industria sport
