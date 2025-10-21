Alessandro Da Rold
2025-10-21

Dal Politecnico alla cricca delle torri

Ansa
L’ateneo milanese forma e dà lavoro a tanti protagonisti delle inchieste sull’urbanistica. Ma chi insegna e progetta spesso approva pure i cantieri: un intreccio rimarcato dai pm.
politecnico milano

Il metodo «Squadretta» con i politici. «Soffiate e blitz per dettare legge»

Mario Venditti (Ansa)
Dalle carte di Clean 2 emerge che i carabinieri «infedeli» vicini all’ex procuratore Mario Venditti avrebbero indirizzato secondo il proprio tornaconto alcune operazioni legate a cantieri pubblici. Una riguarda il Policlinico San Matteo.
mario venditti

Kushner: «A Gaza pare esplosa un’atomica»

Ansa
L’inviato di Trump incontra, con Witkoff, il premier Netanyahu in vista del vertice di oggi con Vance. Bibi pressa Hamas per riavere i corpi degli ostaggi morti. Disco rotto Bruxelles: minaccia sanzioni a Gerusalemme. L’Iran annulla l’accordo con l’Aiea sul nucleare.
gaza kushner

Meloni difende il Made in Italy, il Pd s’infuria

Giorgia Meloni (Ansa)
Trump pubblica sui social un video dove si spiega che la Meloni sta trattando con gli Usa sui dazi. Palazzo Chigi: «Stiamo cercando di evitare le tariffe sulla pasta». Era quello che i dem le rimproveravano di non fare. Ma ora cambiano idea e la attaccano.
meloni trump

Manovra, forzisti e Lega uccidono nella culla la stangata sugli affitti brevi

Il rialzo della cedolare al 26% non era stato concordato. Sarebbe entrato in manovra per iniziativa del Tesoro ma ora in Aula potrebbe non avere i voti. L’opposizione annuncia barricate sul taglio ai fondi per il cinema.
manovra
