Sergio Giraldo
2025-12-07

Mai dire Blackout | Ue, addio al gas russo

l GNL statunitense in sofferenza sui margini. Le raffinerie private cinesi si aggiudicano il petrolio iraniano. Londra tassa le auto elettriche. L’Ue dà l’addio definitivo al gas russo dal 2027.

sergio giraldo mai dire blackout

Mai dire Blackout | Rame, batterie, cobalto, auto: Cina superstar

Mai dire Blackout | Rame, batterie, cobalto, auto: Cina superstar

Rame, filiere e prezzi in altalena. Congo, il cobalto resta limitato e la pace non si vede. In India arriva la prima gigafactory cinese. I ricambi auto cinesi invadono la Germania.

sergio giraldo mai dire blackout

Mai dire Blackout | La nuova geopolitica delle risorse

Mai dire Blackout | La nuova geopolitica delle risorse

Accordi Usa-Arabia Saudita su nucleare e terre rare. Data center e domanda elettrica, Germania già in difficoltà. Nucleare e shale oil, Usa pragmatici.

sergio giraldo mai dire blackout

Mai dire Blackout | L’IEA torna con i piedi per terra

Mai dire Blackout | L’IEA torna con i piedi per terra

Outlook IEA aumenta la domanda di petrolio. Dominio green cinese con il carbone. CATL porta in Spagna 2.000 lavoratori cinesi. Sanzioni USA sui chip, Pechino in difficoltà. Nord stream, scontro Polonia-Germania.

sergio giraldo mai dire blackout

Mai dire Blackout | Bill Gates suona la campanella

Mai dire Blackout | Bill Gates suona la campanella

Il miliardario cambia idea, niente catastrofe climatica. Apre il circo della COP30. Cina, sale il prezzo del carbone. Russia e Turchia in trattativa sul gas.

sergio giraldo mai dire blackout
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy