Sergio Giraldo
2026-02-15

Mai dire Blackout | Trump azzera le regole di Obama

L’EPA cancella le norme del 2009 sulle emissioni delle auto. Francia, sempre più nucleare e meno rinnovabili. Alluminio, scende il prezzo. Gli USA a caccia di materiali critici.

Mai dire Blackout | Project Vault, all-in sulle terre rare

Russia e Iran, eccesso di petrolio. Rame, tregua dopo i record. Project Vault, sulle terre rare gli USA come la Cina. GNL USA, la Germania cerca alternative.

Mai dire Blackout | Febbre da metalli: l'oro scotta, borsa di Shanghai in tilt

Boom elettrico della Cina. Petrolio, surplus e sanzioni. L’IEA: fate scorte di minerali critici. Dazi Ue sulle auto elettriche, un autogol. Frenesia e record metalli.

Mai dire Blackout | Groenlandia? Bella, ma non ci vivrei

Gnl nel 2026 tanta nuova offerta. In Groenlandia servono enormi investimenti. Riparte la nuova Via della Seta. In Giappone nucleare al riavvio. Litio, mercato in subbuglio.

Mai dire Blackout | L’accesso all’energia frena i data center

Svezia, frena il green. Data center, chi paga l’energia? Il ritorno dell’uranio. Petrolio giù, Permiano in difficoltà. La Cina stringe la morsa sul ferro.

