Cuciniamo insieme | Salame di cioccolato

E’ il dessert più classico che si possa immaginare e dunque ogni famiglia ha la propria ricetta anche perché se si fa una festa con i ragazzi, se si hanno degli amici a cena e non si vuole impazzire con il forno o con i vari impasti il salame di cioccolato è il più goloso dei rimedi. E’ anche una ricetta di recupero perché permette di usare biscotti avanzati.Si prepara in fretta, ma dovete tener presente che ci vuole un riposo non breve in frigo. Ingredienti – 350 gr di biscotti secchi, 150 gr di burro di primo affioramento, 200 gr di cioccolato (meglio fondente), 50 ml di liquore al cacao, o rum (se lo fate per i bambini sostituite con latte), 70 gr di zucchero a velo, 10 gr di cacao amaro in polvere, 80 gr di mandorle. Se volete divertirvi con una guarnizione che noi non abbiamo fatto 125 di panna da montare, una decina di amarene sciroppate. Indispensabili della carta forno o della pellicola alimentare.Procedimento – Tostate le mandorle (in un padellino o sette otto minuti sotto il grill del microonde), sciogliete a bagnomaria il cioccolato e lavorate il burro con una spatola fino ad ammorbidirlo oppure fate sciogliere anche il burro a bagnomaria (tanto il cioccolato quanto il burro potete fonderli sempre al microonde). Ora prendete i biscotti e sbriciolateli grossolanamente. Tritate non troppo fini le mandorle e in una capace ciotola mescolate tutti gli ingredienti: cioccolato, biscotti, burro, mandorle, cacao amaro zucchero a velo (tenetene un cucchiaio a parte) e liquore. Amalgamate fino a ottenere un impasto consistente. Ora versatelo sulla carta forno (o pellicola) e arrotolatelo a mo’ di salame. Mettetelo a sostare in frigo per circa 3 ore. Nel frattempo se volete fare la guarnizione montate la panna. Quando il salame sarà ben compatto fatelo uscire dal frigo. Potete, se volete, legarlo proprio come un salame con lo spago alimentare e poi passatelo nello zucchero a velo a imitazione della caratteristica muffa che si forma sui salumi. Servitelo a fette con panna montata e amarene oppure con una pallina di gelato alla vaniglia.Come far divertire i bambini – Fate sbriciolare a loro i biscotti (controllate che non si rimpinzino!)Abbinamento – Abbiamo scelto un Marsala stravecchio, va benissimo un Barolo chinato oppure provate un Sagrantino di Montefalco passito.