Flaminia Camilletti
2025-09-26

Crosetto mette in riga le opposizioni. Conte in tilt: «Sono preoccupato»

Crosetto mette in riga le opposizioni. Conte in tilt: «Sono preoccupato»
Guido Crosetto (Ansa)
Il ministro della Difesa riferisce in Aula: «Non siamo corresponsabili delle azioni di Netanyahu. Gli attivisti non pongano a repentaglio vite». Pure il Pd si sgancia dalla Flotilla: «Accettino la mediazione italiana».
Subscribe
crosetto gaza

La Flotilla getta la maschera

La Flotilla getta la maschera
Getty images

Le barche pro Pal rifiutano la proposta italiana di consegnare le derrate tramite la Chiesa. È la prova che le vere intenzioni non sono aiutare i palestinesi ma lo scontro politico. Anche perché il grosso del cibo forse non arriverà mai. Pd e M5s, che hanno spedito a bordo i loro parlamentari, adesso sono in totale imbarazzo.

Subscribe
gaza flotilla

Regalati ai detenuti 720 profilattici. Offre il carcere, polemiche a Pavia

Regalati ai detenuti 720 profilattici. Offre il carcere, polemiche a Pavia
(Ansa)
La direttrice Mussio parla di «scopi terapeutici», però viene sconfessata dal Dap e dai sindacati di polizia Beneduci (Osapp): «L’idea facilita stupri e usi impropri, come occultare droga. Gli agenti non sono guardoni».
Subscribe
carcere pavia profilattici

Le criptovalute sempre più forti ma restano volatili e legate al tech

Grazie anche all’azione di Trump, il 2025 si sta rivelando un anno di consolidamento per il settore. Si tratta tuttavia di un mondo ancora soggetto a importanti alti e bassi, per cui occorre prudenza.
Subscribe
criptovalute

Giorgetti frena su Bpm-Crédit Agricole

Giorgetti frena su Bpm-Crédit Agricole
Giancarlo Giorgetti (Ansa)
Davanti all’ipotesi fusione, il ministro dell’Economia valuta il golden power: «Non ho obiezioni politiche, ma la legge vale per tutti». Si profila lo stesso trattamento riservato all’Opa di Unicredit. Segnale al mercato: su ogni operazione il governo vigila.
Subscribe
giorgetti bpm credit agricole
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy