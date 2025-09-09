Roberto Faben
2025-09-09

«Papà Little Tony non era mai con me. Ma oggi porto in giro i suoi successi»

Little Tony con la figlia in una foto d'archivio (Getty Images). Nel riquadro, Cristiana Ciacci in una immagine recente
Cristiana Ciacci unica figlia dell’Elvis italiano e la sofferenza per la separazione dei genitori: «Seguire lui ai concerti era il solo modo per stargli vicino. Mamma lo lasciò prima che nascessi. Lei era hostess. E io stavo con le tate».
Addio a Stefano Benni, poeta disilluso che ci lascia i suoi universi stralunati

Stefano Benni (Ansa)
L’autore di «Bar Sport», poliedrico e ironico come i suoi personaggi, è morto a 78 anni.
Sinner per riconquistare il trono sarà costretto alla perfezione

Jannik Sinner (Ansa)
Dopo 65 settimane da numero 1 cede il trono. E il 2024 da record è un handicap.
«Las Muertas», la nuova serie Netflix che racconta il lato oscuro del Messico

«Las Muertas» (Netflix)
Disponibile dal 10 settembre, Las Muertas ricostruisce in sei episodi la vicenda delle Las Poquianchis, quattro donne che tra il 1945 e il 1964 gestirono un bordello di coercizione e morte, trasformato dalla serie in una narrazione romanzata.
Il boomerang dei diktat pandemici: gli anziani si vaccinano meno

(Imagoeconomica)
Cala la percentuale di over 65 che scelgono di ricevere l’anti influenzale: lo scorso inverno la copertura è stata solo del 52,5 %. Intanto l’Oms gufa: «La prossima epidemia può scoppiare ovunque e in qualsiasi momento».
