Carlo Tarallo
2025-09-20

Il consigliere Pd spara: Kirk come le Br

Il consigliere Pd spara: Kirk come le Br
Charlie Kirk (Getty Images). Nel riquadro il consigliere Pd Mattia Abdu
A Milano Mattia Abdu contro il minuto di silenzio per Charlie: «Diceva le cose peggiori sugli immigrati e gli omosessuali». Bignami scrive a Fontana per la bagarre organizzata dai dem, Schlein pronta a bloccare le Camere per la guerra a Gaza.
Subscribe
charlie kirk

Sfregio rosso al ricordo delle foibe. Targa della Cossetto a testa in giù

Sfregio rosso al ricordo delle foibe. Targa della Cossetto a testa in giù
Norma Cossetto. Nel riquadro la targa in suo ricordo vandalizzata
Il gesto rivendicato da Genova antifascista: «Non dobbiamo abbassare il livore».
Subscribe
norma cossetto foibe

La Cartabia fa felici le borseggiatrici. Fermate 130 volte ma niente cella

La Cartabia fa felici le borseggiatrici. Fermate 130 volte ma niente cella
Marta Cartabia (Ansa)
A Venezia sono state denunciate decine di ladruncole ma la riforma della giustizia targata Draghi ha reso il reato impossibile da contenere. Manca la querela o il colpevole risulta irreperibile? Il processo non si fa.
Subscribe
borseggiatrici venezia

Borseggiatrici fermate: 130. Borseggiatrici in carcere: 0

Borseggiatrici fermate: 130. Borseggiatrici in carcere: 0
Ansa
Le novità introdotte dalla «prediletta» del presidente Mattarella hanno svuotato le carceri ma hanno pure impedito di farci entrare chi delinque. Adesso i malviventi si sentono talmente al sicuro che passano all’offensiva e denunciano chi intralcia il loro «lavoro».
Subscribe
borseggiatrici venezia

Frank Furedi: «Per i progressisti Kirk non era un essere umano»

Frank Furedi: «Per i progressisti Kirk non era un essere umano»
Frank Furedi (Ansa)
L’intellettuale: «Chi, in America, gioisce per l’omicidio viene da una cultura della disumanizzazione del nemico ideologico».
Subscribe
frank furedi
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy