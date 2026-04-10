True Maurizio Belpietro Confermato. Si riparte dalle tre «S» e dal grande piano casa Giorgia Meloni (Ansa)

Incassata la sberla delle urne, il premier ignora le sirene del rimpasto o del voto. E si concentra sugli interessi degli italiani, mettendo al centro le tre «S»: soldi, salute e sicurezza. Al campo largo restano solo gli insulti.Dopo la batosta del referendum, molti hanno tirato Giorgia Meloni per la giacchetta. C’è chi le ha suggerito un rimpasto, per rafforzare la squadra di governo eliminando i ministri più scarsi, e chi (ignorando che il ricorso alle urne lo decide il capo dello Stato) addirittura ha proposto di portare gli italiani alle elezioni, per ricevere un nuovo mandato popolare. Per fortuna il presidente del Consiglio non ha prestato attenzione a queste esortazioni. Così, presentandosi ieri alle Camere, il premier non soltanto ha smentito un aggiustamento della squadra di governo, ma ha pure spiegato di non avere alcuna intenzione di dimettersi per anticipare il voto.Giorgia Meloni, dunque, si dimostra più lucida di certi aspiranti statisti, soprattutto quando annuncia di non avere in serbo misure roboanti, «tipo potrete ristrutturare le vostre ville con i soldi dello Stato», ricordando quei tipi che invitano tutti al bar per poi lasciare il conto da pagare ad altri. «L’ultimo anno di questa legislatura non sarà tempo di attesa, ma di costruzione, per rafforzare una decisione solida, che è difendere l’interesse degli italiani». E quale sia questo interesse il premier sembra averlo ben chiaro e credo si possa sintetizzare come abbiamo fatto qualche giorno fa nella regola delle tre «S». Come ho spiegato, non si tratta del vecchio insegnamento dei capi cronisti ai giovani redattori, ovvero la scrittura di articoli che parlino di sesso, sangue e soldi. No, in politica le tre «S» sono sicurezza, salute e soldi. E cominciando da quest’ultima, Meloni ha toccato il tema del pareggio di bilancio, dicendosi pronta a superarlo in caso di necessità, e del piano Casa, una proposta a cui il governo sta lavorando da tempo e che dovrebbe essere portata in Consiglio dei ministri all’inizio di maggio. Un programma per dare alle giovani generazioni un tetto, con la costruzione di 100.000 abitazioni a prezzo calmierato, sia per la vendita che per l’affitto. Il mattone è la pietra angolare su cui costruire una strategia per fermare il declino demografico, ma anche per consentire di studiare e lavorare lontano da casa. Mettere sul mercato nuovi alloggi equivale a mettere nelle tasche degli italiani, soprattutto a quelli a reddito più basso, un po’ di quattrini. Non si tratta di spregiudicate operazioni, come gli 80 euro infilati in busta paga da Matteo Renzi a un mese esatto dalle Europee o il Superbonus, ma di un atto concreto per migliorare le condizioni di decine di migliaia di famiglie.Alle Camere Meloni ha però parlato anche di sicurezza, argomento che fu centrale nella campagna elettorale del 2022 e che anche ora è ai primi posti del programma politico. Il presidente del Consiglio ha ammesso di non essere soddisfatta dei risultati raggiunti e oltre a illustrare il rafforzamento degli organici delle forze dell’ordine, per avere più personale in strada, ha annunciato l’assunzione di 10.000 ausiliari di carabinieri e polizia per fare più prevenzione sul territorio. Però, a proposito dei migranti, dopo aver parlato della possibilità di un blocco navale temporaneo per fermare gli sbarchi, Meloni ha aggiunto che, una volta lasciate alle spalle le polemiche sulla riforma della giustizia, si aspetta che i magistrati applichino le leggi, quelle stesse che l’Europa ora guarda con interesse, prendendole a esempio.Nel dibattito parlamentare c’è stato spazio anche per l’ultimo tema, quello della salute, che pur essendo di competenza regionale, per il governo è argomento centrale. «Non è accettabile che ci siano ancora così tante disparità. Avremo presto i dati del sistema di monitoraggio delle liste d’attesa e questo ci consentirà di intervenire in modo efficace». Ovviamente per ridurre i tempi per curarsi.Ma alle opposizioni la regola delle tre «S» importa poco. Ieri alla Camera e al Senato non volevano sentir parlare di piano Casa, di sicurezza o salute, ma di Donald Trump e Benjamin Netanyahu, le loro ossessioni. Da Meloni pretendevano una dura condanna del presidente americano e del premier israeliano, come se agli italiani una polemica con Washington e Tel Aviv porti qualche cosa nelle tasche. Così abbiamo assistito al solito teatrino, con qualcuno che chiedeva perfino di distanziarsi da Orbán (da Xi Jinping invece no, anzi quello è ritenuto da Giuseppe Conte una buona alternativa a Trump, forse perché non ha ancora bombardato Taiwan). Alla fine, l’esibizione di chiacchiere inutili si è conclusa con Meloni che salutava dicendo: «Ho sentito tanti insulti e demagogia, ora aspettiamo le proposte. Ma se l’opposizione continuerà a inveire, ce ne faremo una ragione». Sipario.