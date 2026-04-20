Salvatore Drago Droghe, la comunità Lautari avverte: «Dipendenze già dagli 11 anni» True

Alla festa della comunità Lautari a Pozzolengo (Brescia), Andrea Bonomelli lancia l’allarme su sostanze sempre più chimiche e diffuse tra i giovani. All’evento ha partecipato anche il presidente del Senato La Russa: «Più risorse e strutture, queste realtà fanno un servizio alla nazione e restituiscono futuro».La tossicodipendenza cambia volto e abbassa sempre di più l’età di chi ne resta coinvolto. A lanciare l’allarme è Andrea Bonomelli, presidente della comunità Lautari, che parla di un fenomeno ormai diffuso e trasversale: «Oggi è allargato a tutte le tipologie di sostanze, sempre più chimiche, con un aumento molto accentuato della componente psichiatrica».Secondo Bonomelli, anche droghe considerate leggere in passato hanno subito una trasformazione: «La marijuana è ormai dichiarata droga pesante perché lavorata chimicamente e quindi porta subito a una dipendenza molto elevata». Un cambiamento che si riflette anche nel profilo dei consumatori: «Il tossicodipendente non è più ai margini della società, isolato e senza lavoro. Cerca di vivere la quotidianità, lavora, ma continua a far uso di sostanze, con conseguenze che leggiamo ogni giorno nella cronaca». A preoccupare è anche l’età sempre più precoce: «Gli ultimi dati evidenziano un inizio di uso di sostanze stupefacenti pesanti già a partire dagli 11 anni», sottolinea il presidente della comunità. Il tema è stato al centro di Lautari in Festa 2026, l’appuntamento annuale che si è svolto sabato 18 aprile a Pozzolengo, nel Bresciano, nella tenuta di Borgo La Caccia. Oltre mille persone – tra famiglie, educatori, volontari e ragazzi impegnati in percorsi di recupero – si sono ritrovate per una giornata che unisce condivisione e testimonianza. All’evento ha partecipato anche il presidente del Senato Ignazio La Russa, che ha rivolto un messaggio diretto alle comunità impegnate nel recupero: «Cercherò di convincere il Parlamento ad esservi più vicini». Un riconoscimento esplicito al lavoro svolto da realtà come Lautari: «Fate un servizio alla nazione perché ridate all’Italia dei figli in grado di fare molto più di quello che facevano prima di entrare in comunità». Nel suo intervento, La Russa ha richiamato anche la linea del governo sul tema delle dipendenze, citando le parole del presidente del Consiglio Giorgia Meloni: «La risposta migliore alle dipendenze è la comunità come questa, capace di seguire i ragazzi ogni giorno per reintrodurli nella società». Da qui l’auspicio di un rafforzamento del rapporto tra istituzioni e queste realtà, per offrire «una prospettiva di speranza e una concreta occasione di riscatto» a chi vive situazioni difficili. Un messaggio in linea con quello del ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, che ha sottolineato il valore di iniziative come questa: momenti utili a riconoscere «i percorsi compiuti» e l’impegno quotidiano di chi affronta un cammino di recupero. «La comunità è il luogo in cui le persone possono ritrovare fiducia, relazioni e nuove opportunità», ha ricordato.Per la comunità Lautari, la giornata rappresenta soprattutto la conferma di un metodo. «È la dimostrazione concreta che il cambiamento è possibile», ha spiegato Bonomelli. «Qui non celebriamo solo un traguardo, ma il coraggio quotidiano di chi decide di ripartire». Lo sguardo resta rivolto al futuro: rafforzare i percorsi educativi e lavorativi e creare opportunità reali di reinserimento. «Vogliamo essere una comunità sempre più aperta, capace di dialogare con il territorio e costruire alleanze, perché nessuno si salva da solo». Un segnale che arriva da Pozzolengo e che racconta una realtà in evoluzione: da un lato l’allarme per una dipendenza sempre più diffusa e precoce, dall’altro il tentativo di costruire percorsi concreti per uscirne.