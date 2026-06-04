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Gianluca Baldini
2026-06-04

Palantir, Nvidia & C: la scommessa da 700 miliardi che divide i mercati

Salvatore Gaziano (Soldi Expert): «La concorrenza costringerà i colossi del settore ad abbassare i prezzi, facendo scendere i guadagni. Certi ritmi di ascesa sono insostenibili. Perciò si rischiano correzioni violente».

La corsa dei titoli legati all’Intelligenza artificiale è l’inizio di una nuova era industriale o una bolla destinata a sgonfiarsi? A fine maggio 2026 il dilemma domina i mercati. I semiconduttori hanno generato quasi la metà dei guadagni dell’S&P 500 dalla fine di marzo, arrivando al 18% del paniere: un dato che impone prudenza.

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titoli ai
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Berlusconi e l’arte di saper vincere. «Se conquisto le mamme, è fatta»

Berlusconi e l’arte di saper vincere. «Se conquisto le mamme, è fatta»
Imagoeconomica
Il Cav aveva un istinto naturale per la seduzione degli elettori. Quando finiva la giornata, aveva le tasche piene di bigliettini con richieste dei suoi fan. Inoltre aveva ben capito chi è che comanda veramente in casa.

«La politica è l’arte di impedire alla gente di impicciarsi di ciò che la riguarda», ha scritto in modo fulminante, in uno dei suoi Quaderni, il poeta francese Paul Valéry.

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marco galluzzo berlusconi

Migranti, Procaccini: «L’Europa si uniforma alla strategia italiana»

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Migranti, Procaccini: «L’Europa si uniforma alla strategia italiana»play icon

«La rivoluzione del modello Meloni è stata far capire che il problema dell’immigrazione va affrontato nella dimensione esterna». Lo ha dichiarato l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Nicola Procaccini, commentando l’accordo sulle nuove regole Ue per i rimpatri e rivendicando l’approccio italiano basato su hub nei Paesi terzi, selezione prima delle partenze e contrasto ai trafficanti.

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Patto tra Bancomat e le grandi banche per creare il circuito dell’euro digitale

Patto tra Bancomat e le grandi banche per creare il circuito dell’euro digitale
iStock
Il progetto Eur.Bank, oltre a sviluppare una stablecoin, vuole costruire un sistema di servizi integrato con gli istituti di credito.

Bancomat accelera sul progetto Eur.Bank. L’iniziativa vede coinvolte alcuni dei big italiani del credito: Banca Generali, Monte dei Paschi di Siena, Banca Sella, Banco Bpm, Bper Banca, Cassa Centrale Banca, Credem, Crédit Agricole Italia e Intesa Sanpaolo.

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bancoma banche

Dimmi La Verità | Cateno De Luca: «Celebriamo il successo alle elezioni amministrative»

Dimmi La Verità | Cateno De Luca: «Celebriamo il successo alle elezioni amministrative»

Ecco #DimmiLaVerità del 4 giugno 2026. Il sindaco di Taormina Cateno De Luca a tutto campo dopo il grande successo alle elezioni amministrative.

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