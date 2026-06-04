True Nino Sunseri Patto tra Bancomat e le grandi banche per creare il circuito dell’euro digitale iStock

Il progetto Eur.Bank, oltre a sviluppare una stablecoin, vuole costruire un sistema di servizi integrato con gli istituti di credito.Bancomat accelera sul progetto Eur.Bank. L’iniziativa vede coinvolte alcuni dei big italiani del credito: Banca Generali, Monte dei Paschi di Siena, Banca Sella, Banco Bpm, Bper Banca, Cassa Centrale Banca, Credem, Crédit Agricole Italia e Intesa Sanpaolo. A prima vista potrebbe sembrare l’ennesimo progetto fintech. In realtà la posta in gioco è molto più alta. Perché l’obiettivo dichiarato non è soltanto creare una stablecoin in euro. Questo è soltanto il primo mattone. L’obiettivo è costruire un circuito europeo della moneta digitale, integrato con le banche e pensato per diventare l’infrastruttura di una nuova generazione di servizi finanziari. Per capire occorre partire da una domanda: che cos’è una stablecoin? A differenza delle criptovalute tradizionali come Bitcoin, che possono oscillare violentemente, una stablecoin è una moneta digitale progettata per mantenere il valore nel tempo. Nel caso di Eur.Bank un euro digitale dovrebbe valere sempre un euro. La stablecoin rappresenta semplicemente il «gettone» che consente al sistema di funzionare. Il vero progetto consiste nella creazione di un’infrastruttura digitale capace di collegare banche, imprese, investitori e mercati finanziari attraverso una piattaforma comune.È lo stesso concetto che negli anni Settanta portò alla nascita dei circuiti elettronici di pagamento. All’epoca l’innovazione non era la tessera di plastica conservata in portafoglio ma la rete che permetteva alle banche di parlarsi tra loro. Oggi la sfida si ripresenta su scala digitale. Nel presentare l’iniziativa Bancomat utilizza tre parole chiave: interoperabile, istituzionale e integrato. Dietro questi termini tecnici si nasconde un cambio di paradigma.Interoperabile significa che soggetti diversi possono utilizzare la stessa infrastruttura senza creare sistemi chiusi e incompatibili. Una banca, un’impresa, un intermediario finanziario saranno in grado di dialogare utilizzando standard comuni.Istituzionale significa che il progetto nasce all’interno del sistema regolato e vigilato. Non siamo nel far west delle criptovalute. Integrato significa che gli istituti di credito diventano il cuore del nuovo ecosistema.È probabilmente questo il punto più importante dell’intera operazione. Per anni il settore bancario ha osservato con attenzione la crescita delle criptovalute e dei sistemi decentralizzati, temendo di perdere funzione. Con Eur.Bank il messaggio è opposto: l’innovazione deve passare attraverso le banche e non contro le banche.Uno degli impieghi più immediati riguarda i pagamenti cosiddetti «on-chain». Tradotto in linguaggio comune significa poter trasferire denaro e regolare operazioni finanziarie in qualsiasi momento. Ventiquattro ore al giorno, sette giorni su sette. Il secondo grande capitolo riguarda la tokenizzazione. La parola sembra complicata ma il concetto è intuitivo.Un titolo finanziario, un’obbligazione o persino un titolo di Stato possono essere rappresentati digitalmente attraverso un token registrato su una piattaforma condivisa. È un po’ come passare dalla raccomandata cartacea alla posta elettronica certificata. Non cambia la sostanza, ma cambia radicalmente la velocità con cui viene eseguita. Per questo il progetto Eur.Bank guarda con particolare interesse anche alla tokenizzazione del debito sovrano. Un settore che potrebbe diventare uno dei principali laboratori della finanza digitale europea nei prossimi anni. L’obiettivo è creare flussi finanziari più rapidi, più trasparenti e meno costosi.In altre parole, rendere più facile per le imprese italiane fare affari all’estero.In un’economia sempre più globale, la competitività passa anche dalla velocità con cui si muovono i pagamenti.Le dichiarazioni del direttore generale dell’Abi, Marco Elio Rottigni, vanno esattamente in questa direzione. L’associazione bancaria considera il progetto uno strumento per approfondire scenari e opportunità che possano rafforzare innovazione, sicurezza e competitività del sistema finanziario nazionale. Quando l’amministratore delegato Fabrizio Burlando afferma che innovazione e stabilità non sono in contraddizione, sta in realtà indicando la filosofia dell’intero progetto. La sfida consiste nel portare nel mondo delle tecnologie blockchain quelle caratteristiche di fiducia, sicurezza e tutela del risparmio che rappresentano il patrimonio storico del sistema bancario.