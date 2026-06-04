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Nino Sunseri
2026-06-04

Patto tra Bancomat e le grandi banche per creare il circuito dell’euro digitale

Patto tra Bancomat e le grandi banche per creare il circuito dell’euro digitale
iStock
Il progetto Eur.Bank, oltre a sviluppare una stablecoin, vuole costruire un sistema di servizi integrato con gli istituti di credito.

Bancomat accelera sul progetto Eur.Bank. L’iniziativa vede coinvolte alcuni dei big italiani del credito: Banca Generali, Monte dei Paschi di Siena, Banca Sella, Banco Bpm, Bper Banca, Cassa Centrale Banca, Credem, Crédit Agricole Italia e Intesa Sanpaolo.

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Dimmi La Verità | Cateno De Luca: «Celebriamo il successo alle elezioni amministrative»

Dimmi La Verità | Cateno De Luca: «Celebriamo il successo alle elezioni amministrative»

Ecco #DimmiLaVerità del 4 giugno 2026. Il sindaco di Taormina Cateno De Luca a tutto campo dopo il grande successo alle elezioni amministrative.

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Intelligenza artificiale, Trump firma l’ordine che mette d’accordo i Maga

Intelligenza artificiale, Trump firma l’ordine che mette d’accordo i Maga
Donald Trump (Getty Images)
  • Le Big Tech, senza obblighi, possono sottoporre i modelli al controllo della Casa Bianca.
  • Bruxelles vara in ritardo un piano per la sovranità tecnologica, puntando sullo sviluppo di data center. Necessari, ma energicamente insostenibili con le sole fonti rinnovabili.

Lo speciale contiene due articoli.

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La piattaforma di Elon Musk informa quando gli altri media censurano

La piattaforma di Elon Musk informa quando gli altri media censurano
Elon Musk (Ansa)
È su X che si è parlato degli omicidi dimenticati di Zarutska e dello studente britannico Nowak.

Quando nell’ottobre del 2022 acquistò Twitter, poi ribattezzato X, Elon Musk spiegò più volte quale fosse il suo obiettivo: trasformare la piattaforma in uno spazio libero capace di sfidare il monopolio culturale e informativo dei media tradizionali. Secondo il miliardario americano, troppo spesso le grandi testate selezionano o filtrano le notizie attraverso una lente ideologica, enfatizzando alcuni fatti e ignorandone altri.

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Kiev, Russia, Ue: Magyar parla come Orbán

Kiev, Russia, Ue: Magyar parla come Orbán
Il premier ungherese Péter Magyar (Ansa)
Il premier neoeletto gela Ursula sulla «Faz»: «Nuovo corso con l’Ucraina? Se darà diritti alla minoranza ungherese. Non rinuncerò all’energia dello zar, pure l’Europa tornerà a comprarla. Colloqui di pace a Budapest. E in Consiglio deve rimanere il diritto di veto».
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