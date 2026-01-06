True Giorgio Gandola La star di Hollywood vuota il sacco. «Celebrità di destra nella lista nera» Rob Schneider (Getty Images)

L’attore Rob Schneider denuncia il «marciume» del mondo dello spettacolo progressista: «Chi ha idee conservatrici viene boicottato. Quando ho detto come la pensavo è stata la fine della mia carriera».Small circle. Il circolino a Hollywood con vista su Rodeo Drive, faccenda antica. È piccolo nella definizione ma grande chilometri quadrati nell’espansione ipocrita, che parte dal socialismo liberal delle ville con piscina descritte da Sydney Pollack e Frank Perry nel geniale Un uomo a nudo (1968) e arriva al woke conclamato di questi anni, con il decalogo dei parametri inclusivi per concorrere all’Oscar. Fra i quali non dev’essere compreso il termine «conservatore», equiparato a una bestemmia perché sinonimo di suprematismo bianco. La più recente fotografia della realtà è stata scattata dal comico, attore e regista Rob Schneider, che due giorni fa in un podcast della Fox ha denunciato l’esistenza di «una lista nera delle celebrità conservatrici», ha specificato che «parlare pubblicamente delle convinzioni politiche di destra equivale a non lavorare» e ha concluso che tutto ciò definisce «il marciume dell’anima di Hollywood».Un maccartismo al contrario, subdolo e soft. Un outing in piena regola con profezia finale: «Tra cinque anni, molti importanti studi cinematografici di Los Angeles saranno solo proprietà immobiliari. E invece di appoggiarsi ai film per l’intrattenimento, il pubblico si rivolgerà sempre più alla visione di video sui social media». Che il cinema sia uno dei capisaldi della cultura di massa progressista e che Hollywood sia una fabbrica del consenso artisticamente targata sono due assunti scolpiti nella pietra. Ma è originale che dentro la Mecca del conformismo qualcuno si sia alzato una mattina con la voglia di gridare che il re è nudo. Ci vuole un certo coraggio, soprattutto se non sei una star che macina milioni di dollari.Rob Schneider (62 anni) non lo è, un Oscar non lo vincerebbe mai e più volte si è guadagnato candidature al Razzie Award (il lampone d’oro) come peggior attore. È uno che «si becca ogni giorno in faccia un asciugamano fradicio» ma nel campo della comicità seriale ha una solida carriera. Ospite in più stagioni del Saturday Night Live, ha al suo attivo parecchi film commedia, parodie, non propriamente capolavori: Balle spaziali 2, Mamma ho riperso l’aereo, Una bionda esplosiva, Mister Dredd, Hubie Halloween. Più facile metterlo da parte per una frase non allineata al pensiero dominante. «Quando ho cominciato a parlare pubblicamente delle mie opinioni politiche di destra, le opportunità sono andate fuori dalla finestra». Lo small circle non perdona. E il motivo è più sottile rispetto a ciò che potremmo pensare. La questione non è solo democratici-repubblicani, anche perché i produttori delle major che hanno come totem il dollaro vanno ben oltre queste noiose distinzioni. «Quello di dire la verità in un’epoca di bugie è un atto di coraggio», spiega l’attore di origini filippine. «Non sto dicendo che sono coraggioso perché quando penso al vero coraggio, penso ai cimiteri di persone che hanno dato il loro. Ciò che Abraham Lincoln descrive nel discorso di Gettysburg, “l’ultima misura piena della loro devozione per questa grande terra”. No, qui si tratta del fatto che lo show business non accetta opinioni dissonanti, non vuole controversie».Ragazzo recita e al «cut» finale fatti una birra sul Sunset. Invece Schneider non si è morso lingua e un paio di mesi fa, durante un evento «Turning Point» all’Università di Berkeley, criticò in Tv i collettivi studenteschi del campus, responsabili di aver chiuso la bocca con la violenza e il gesto della pistola ad alcuni attivisti conservatori (ne sa qualcosa anche Emanuele Fiano). «Ho difeso la libertà di parola, ho avuto uno scambio teso ma civile con Robert De Niro. Questi studenti che impedivano alle persone di parlare e di entrare, si definivano antifascisti. Invece chi voleva un dibattito pacifico su Dio, la famiglia, il futuro del Paese, veniva chiamato fascista. Alla fine ho pagato io. Il primo emendamento difende la libertà di parola, ma oggi a Hollywood la libertà di parola non significa libertà dalle conseguenze». Per dimostrare quanto sia soffocante la coltre di ipocrisia, Schneider ha ricordato il caso di Charlton Heston, «un attore leggendario e uno dei primi sostenitori del movimento per i diritti civili che è stato rifiutato dall’intellighenzia liberal perché era un conservatore». E non ha dimenticato un recente riferimento bipartisan: «Chiedete a Jimmy Kimmel quanto gli è costato»; si tratta del comico che sbeffeggiò la presunta strumentalizzazione trumpiana dell’omicidio di Charlie Kirk e si ritrovò lo show sospeso. Vicende che illuminano ancora di più la grandezza di Clint Eastwood, che riuscì a scandire «Questo non si può dire, questo non si può fare, siamo nel pieno della generazione pussy. Siamo tutti stanchi del politically correct» e «chiunque sarà migliore di Barack Obama». Nessuna conseguenza perché ha dalla sua parte il pubblico, i distributori e i proprietari dei cinema ai quali ha fatto guadagnare miliardi. Schneider invece è nella lista nera. Non gli resta che l’anatema finale. «Questo è il marciume dell’anima di Hollywood che si sta autodistruggendo. Presto assisteremo al più grande spettacolo: la sua implosione».