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Redazione digitale
2026-04-10

Cdp, utile netto record di 3,4 miliardi nel 2025

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Cdp, utile netto record di 3,4 miliardi nel 2025play icon
content.jwplatform.com

Cassa Depositi e Prestiti archivia il 2025 con risultati senza precedenti, consolidando il suo ruolo di pilastro strategico per l’economia italiana. Nel primo anno del Piano Strategico 2025-2027, la Cassa ha raggiunto l’utile netto più alto della sua storia, toccando quota 3,4 miliardi di euro, in crescita del 3% rispetto all’anno precedente.

Un dato che non è solo un record finanziario, ma il motore di una potenza di fuoco che ha permesso di impegnare risorse per circa 29,5 miliardi di euro, attivando investimenti complessivi per oltre 73 miliardi grazie a un effetto leva di 2,5 volte.

«Il primo anno del nuovo Piano si chiude con un risultato storico che conferma l’efficacia della nostra strategia», ha sottolineato l’amministratore delegato Dario Scannapieco, in conferenza stampa durante la presentazione dei dati 2025 a Roma.

cdp utile 2025
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Neo patentati alla guida di un B-Suv? Il graffio della Ford grazie alla Puma

Neo patentati alla guida di un B-Suv? Il graffio della Ford grazie alla Puma
Ford Puma Gen-E
La Casa dell’Ovale blu punta forte sulla bestseller: ottima abitabilità, bagagliaio record.

Un B-Suv elettrico pensato per i giovani può partire a costare, a listino, oltre 27.000 euro? Alla Ford sono convinti di sì ed è per questo motivo che puntano tanto sulla Puma Gen-E, la versione 100% elettrica del fortunato (in termini di vendite) crossover della casa dell’Ovale blu, che monta un motore a zero emissioni da 168 cavalli (124 kW) e 290 Nm di coppia.

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ford puma gen-e
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Va male pure il verde. L’Oscar dei flop lo vince Farinetti

Va male pure il verde. L’Oscar dei flop lo vince Farinetti
Oscar Farnietti (Imagoeconomica)
Dopo le disavventure con Fico e Eataly, l’imprenditore vicino alla sinistra chiude i negozi del centro commerciale Green Pea.

L’oscar dei flop non glielo toglie nessuno. Si difenderà dicendo che ha dato spazio ai figli. È la strategia Gianni Zonin, sempre dalle parti del vino siamo: dare tutto ai ragazzi prima che il clima si faccia pessimo. Eh già perché lottare contro il riscaldamento globale comporta dei sacrifici. Lo sa bene Natale Farinetti in arte Oscar che vede naufragare anche la sua ultima meravigliosa idea: il pisello verde detto anche Green Pea che chiude dopo neppure sei anni.

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«Euphoria», il ritorno su Sky. La terza stagione riparte da Rue e dalla sfida di crescere

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«Euphoria», il ritorno su Sky. La terza stagione riparte da Rue e dalla sfida di crescere
«Euphoria» (Sky)
Dopo quattro anni torna Euphoria con otto nuovi episodi su Sky. La terza stagione segue Rue cinque anni dopo, tra dipendenze e tentativi di rinascita, mentre i personaggi affrontano il passaggio all’età adulta e la possibilità di un futuro diverso.
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Studio choc sui minori in transizione. Sestuplicati i disagi psichiatrici

Studio choc sui minori in transizione. Sestuplicati i disagi psichiatrici
iStock
Un’indagine finlandese condotta su vent’anni di dati smentisce l’efficacia dell’approccio «affermativo»: i disturbi mentali tra i giovani non diminuiscono dopo i trattamenti. Semmai aumentano esponenzialmente.

Ci voleva la certificazione di un autorevole studio peer-reviewed, realizzato seguendo tutti i dettami della evidence based medicine (Ebm, medicina basata sulle prove scientifiche) per avere, riguardo la cosiddetta «medicina di genere» su bambini e adolescenti, la conferma di ciò che sarebbe stato già comprensibile con il puro buon senso: gli adolescenti sottoposti a procedure di alterazione sessuale manifestano, negli anni successivi ai trattamenti per cambiare sesso, un forte aumento delle gravi malattie psichiatriche.

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minori trans
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