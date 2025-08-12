L’ex factotum sentito per undici ore. «Materiale chiave». Adesso il dem trema

Dai media alla politica, c’è una campagna in corso che racconta un Paese senza un euro in tasca, taglieggiato dagli odiati balneari. Anche se i dati della stagione (e la stessa «rossa» Emilia-Romagna) dicono il contrario.
Donald Trump e Vladimir Putin (Ansa). Nel riquadro, Daniele Ruvinetti
L’analista di Med-Or: «C’è un accordo tra Russia e Stati Uniti che prevede di congelare le attuali posizioni. L’Europa non ci sta? Deve sostituirsi agli Usa nel rifornire di armi l’Ucraina. Non credo ne abbia la forza».
L’ex primo cittadino di Fano, che firmò il ricovero coatto in psichiatria di uno studente che rifiutava di indossare il «bavaglio» durante le lezioni a scuola, è candidato nella civica del campo largo. Il ragazzo ha lasciato gli studi e nessuno gli ha chiesto scusa.