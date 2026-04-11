True Laura Della Pasqua Caro carburante, traghetti a rischio Ansa

Non c’è solo il pericolo per gli aerei (resta cherosene per tre settimane), si temono tagli alle tratte per le isole. Adolfo Urso: le compagnie stanno accogliendo l’invito a ridurre i prezzi.Dopo i voli anche i traghetti sono a rischio. Chi aveva pensato di trascorrere le prossime festività, dal 25 aprile al 1° maggio nelle isole, potrebbe essere costretto a cambiare meta. Il blocco del canale di Hormuz, l’arrivo dei carburanti con il contagocce, sta mettendo a rischio tutto il sistema dei trasporti. Mentre gli aeroporti annunciano di avere a disposizione cherosene solo per tre settimane, anche Assarmatori e Confitarma affermano che il settore è in difficoltà. I traghetti al momento non stanno incontrando problemi per le forniture ma le due associazioni avvertono che se i prezzi dei carburanti dovessero rimanere sui livelli delle ultime settimane, potrebbe esserci disagi nei collegamenti con interruzioni o riduzioni dell’offerta. Il presidente di Confitarma, Mario Zanetti e il presidente di Assarmatori, Stefano Messina, avevano già chiesto al governo di inserire nel decreto Carburanti, un intervento a favore del settore sotto forma di «un contributo straordinario per le compagnie sotto forma di credito d’imposta , commisurato alla maggiore spesa sostenuta nei mesi di marzo, aprile e maggio, rispetto al prezzo medio di febbraio per l’acquisto di carburante». La proposta non era stata accolta ma il settore ora torna alla carica. In gioco c’è «la compromissione dei servizi di collegamento, in particolare quelli di lungo raggio verso le isole maggiori», incalza Messina. In assenza di correttivi, il rischio è la riduzione dell’offerta o nei casi più gravi, la soppressione di alcuni collegamenti. Il presidente di Assarmatori fa presente che agli armatori conviene tenere la nave ferma, pagando i costi di equipaggio e manutenzione, piuttosto che viaggiare in mare bruciando i propri bilanci a causa delle quotazioni esorbitanti del carburante. Le problematiche riguardano soprattutto il lungo raggio, come le tratte verso la Sicilia (il Genova-Palermo ad esempio), e la Sardegna (il Genova-Olbia). Non dovrebbero esserci problemi invece per le piccole percorrenze. Dalla compagnia Moby fanno sapere che «il settore dei traghetti è storicamente resiliente perché legato in larga parte a mobilità regionale e turismo di prossimità» e al momento «non sono state riviste le previsioni sul trend del 2026 che restano in linea con le attese».Non si allenta la tensione sul fronte dei prezzi ai distributori di carburanti. Il ministro dei Trasporti e vicepremier, Matteo Salvini, sollecita il collega del Made in Italy, Adolfo Urso a convocare le compagnie petrolifere: «Faccia vedere loro il prezzo alla pompa e il prezzo alla produzione. Perché le compagnie sono molto veloci ad aumentare i prezzi quando c’è un problema ma sono molto più lente a ridurli». E avverte che sarebbe d’accordo, «se fossimo costretti, a fare anche un intervento economico e fiscale sui maxi guadagni di banche, compagnie petrolifere ed energetiche». Urso però sottolinea che «le compagnie petrolifere hanno accolto la nostra esortazione a ridurre subito, senza indugi, i prezzi dei carburanti formulata nell’incontro di giovedì al Mimit, come dimostra il calo alla pompa registrato negli ultimi due giorni». E sottolinea che «anche in questo l’Italia si sta dimostrando più efficace di altri Paesi europei, come si evince dal raffronto dei dati settimanali dalla Commissione europea. Per la prima volta cittadini di altri Paesi vengono a far rifornimento in Italia. Un tempo succedeva il contrario». Non nasconde di essere «preoccupato per i rifornimenti di carburante per il sistema aereo e per l’approvvigionamento di alcune materie prime. Pensiamo all’elio per i chip, dato che uno dei più grandi produttori mondiali da cui noi ci riforniamo è il Qatar». Intanto la Cna ha calcolato, sulla base dei consumi nel periodo tra marzo e maggio, che la crisi di Hormuz ha causato ai consumatori un aumento della spesa di oltre 7 miliardi di euro tra carburanti, elettricità e gas, un extra costo da 100 milioni al giorno.