True Gemma Gaetani La più amata dagli italiani si conferma la carbonara (ma guai a metterci la panna) (IStock)

Un sondaggio recente la pone ancora al vertice, prima degli spaghetti alle vongole e della pasta al ragù. E ormai il suo «culto» si è diffuso oltre i confini del Belpaese.Il Carbonara Day, che si celebra il 6 aprile, giorno che quest’anno ha coinciso con la Pasquetta e non ha visto i quotidiani in edicola, ha compiuto 10 anni. Celebrato per la prima volta il 6 aprile del 2016 (vi sveliamo nel boxino di Food Talk come è nato), in un decennio ha seguito e forse guidato questo sentimento di «carbonara pride» e questa «carbonarizzazione» della pasta italiana che ha visto la carbonara diventare oggetto d’amore mangereccio e culto fuori dai confini della capitale, Roma, dove già era tale.Viviamo infatti in anni che vedono crescere sempre di più la celebrazione quotidiana della carbonara presso le cucine casalinghe e presso quelle dei ristoranti: ogni giorno, in Italia, sono infiniti i locali e i turisti che mangiano la pasta alla carbonara. La carbonara è diventata un canone con cui ogni chef si misura, sia nei termini della tradizione, sia in quelli dell’innovazione, non solo a Roma. Un po’ come Napoleone Bonaparte negli immortali versi del grande poeta Alessandro Manzoni, «dall’Alpi alle Piramidi, dal Manzanarre al Reno» cioè in tutta Italia ed Europa fino al Nord Africa e Medio Oriente, la carbonara ha conquistato molto del territorio che ne circonda il luogo di nascita, Roma. Sono tanti, infatti, anche gli italiani e non italiani che la mangiano fuori Stivale, nei ristoranti italiani all’estero o nei ristoranti che pur non essendo italiani «mettono le mani» sulla carbonara. D’altronde, la carbonara piace e piace perché è unica ed è molto buona. Ecco perché da piatto romano, piatto tipico della cucina della capitale d’Italia, Roma, è diventata una grande passione di tanti che romani non sono. Il Carbonara Day oltre che una festa è una festa social che si celebra con l’hashtag #CarbonaraDay e #Carbonara che poi è valido sempre. Oggi, solo su Instagram sono circa 2 milioni i contenuti con l’hashtag #Carbonara e in 10 anni il #CarbonaraDay ha raggiunto una platea potenziale di oltre 1,7 miliardi di persone, diventando un appuntamento imperdibile per food influencer, media, cuochi e appassionati. I primi appassionati sono sicuramente gli italiani: è la carbonara la ricetta da 10 e lode per 1 italiano su 2 (48,6% - molto più del 39,1% che indica la pasta al ragù e poi del 25,9% amatriciana, del 22,5% la cacio e pepe, del 18,7% la pasta al pesto). La carbonara è nel cuore di tutti, dai più giovani ai più adulti, uomini e donne, lungo tutta la penisola: una ricetta che piace alla quasi totalità degli italiani (molto per il 62,5% o abbastanza al 30,1%). Lo ha rivelato l’indagine commissionata dai pastai di Unione Italiana Food ad AstraRicerche in occasione del decimo anniversario del Carbonara Day. La ricerca è stata realizzata nel marzo 2026 mediante interviste online che hanno coinvolto 1.004 italiani tra i 18 e i 65 anni. La carbonara è la pasta regina del nostro Belpaese: nella classifica delle tre ricette di pasta più amate, con il 46% delle preferenze supera anche ricette iconiche come Spaghetti e vongole (42,6%) e Pasta al ragù (42,5%). Nettamente distaccate, seguono nella classifica delle ricette preferite l’Amatriciana (29,4%), Pomodoro e basilico (29,3%) e la Pasta al pesto (27,5%). Poi Orecchiette con cime di rapa (23,5%), Cacio e pepe (21%), Penne all’arrabbiata (20), Pasta alla norma (18,3%). Una curiosità: a dispetto della sua origine territoriale, i carbonara lovers più spiccati sono i residenti nel nord ovest (51%) e nel nord est (54%). Tantissimi sono i motivi per cui non si dice mai di no a un piatto di carbonara, ma uno prevale nettissimamente su tutti: la carbonara piace perché è golosa, è buona (63,9%). Ci sono poi molte altre ragioni per cui si apprezza la carbonara (anche se minoritarie rispetto alla bontà della ricetta): prima di tutto perché è un piatto della tradizione 27,2%, dai sapori bilanciati 21,1%, veloce da preparare 18,9%. Poi il fatto di essere un’icona in tutto il mondo (16,1%), con tante varianti, anche se la ricetta è una sola (12,4%), ed un piatto della convivialità (12,9%). Un piatto di carbonara può assumere significati diversi, accompagnare al meglio varie situazioni della quotidianità: ciascuno la ritrova in momenti, in esperienze diverse. In primo luogo, per circa un italiano su tre, rappresenta da un lato il piatto ideale per una tavolata con gli amici (36,3%), ma dall’altro anche il piatto che fa pensare alla famiglia e/o alla tradizione (30,4%). Poi, in un caso su quattro è lo strappo alla regola che ci si concede nel fine settimana (24,7%). Ma è anche una coccola che ci si fa (19,0%), una «ricompensa» dopo una giornata di lavoro (18,8%), un comfort food per tirarsi su di morale (18,4%). E, in ultimo, è il piatto preferito da ordinare quando si mangia fuori (13,9%) o anche una ricetta per rompere il ghiaccio quando si frequenta qualcuno (9,3%). Secondo gli italiani, la carbonara affonda le sue radici nella cucina romana, piatto simbolo della tradizione culinaria della città. Quasi all’unanimità, il 94,3% del campione associa molto o abbastanza la carbonara alla capitale d’Italia e in oltre due casi su tre l’associazione è molto forte (68,4%). La forte associazione a Roma è spiccata presso i residenti al centro (72%), ma è una convinzione diffusa su tutto il territorio nazionale, dal sud (69%) al nord est (67%) fino al nord ovest (66%). E anche la carbonara migliore è quella mangiata a Roma, lo pensano 2 italiani su 3 (66%). L’alternativa? Più che altre città, è quella di casa propria o di qualche parente (6,4%). Piatto iconico, quasi sempre gli italiani lo condividerebbero volentieri con un personaggio famoso espressione della romanità (solo il 7% del campione non lo farebbe). Il commensale preferito è Carlo Verdone, ma gli italiani si siederebbero volentieri a tavola davanti a una carbonara con Sabrina Ferilli o con Francesco Totti.Gli italiani spiegano il grandissimo successo della carbonara in Italia e nel mondo prima di tutto con la sua ricetta basata su pochi ingredienti facilmente reperibili (pasta, uova, guanciale, pecorino, pepe) con un gusto speciale (45,1%). Ma il suo successo è da ricercare anche in altri elementi: nel tempo di preparazione, che è quello di cottura della pasta, offrendo un risultato saporito, il che la rende perfetta per la vita moderna e come comfort food (28,3%), nella sua natura «povera» che la rende accessibile e facile da replicare, tipica della cucina popolare (27,1%). E poi, la fama e la notorietà della ricetta sono naturalmente favorite dall’aver superato i confini italiani, diventando uno dei piatti più riconosciuti e ordinati nei ristoranti di tutto il mondo (33,6%). Le varianti della ricetta possono essere tante, ma ci sono alcuni errori nella preparazione che gli italiani proprio non accettano. Il più grave è considerato l’aggiunta della panna alla ricetta (34,9%), segue mettere l’uovo troppo presto (33,7%), con il rischio che diventi troppo cotto e perda la consistenza invece cremosamente strapazzata che deve avere, e l’utilizzo dell’aglio o cipolla (31%). Guai a sostituire gli ingredienti «sacri» della ricetta: per il 23,5% fra gli errori più gravi c’è usare la pancetta al posto del guanciale, per il 22,3% il peperoncino o altre spezie al posto del pepe, per il 17,5% un altro formaggio al posto del pecorino. Infine, il 16,6% indica come errore grave il non farla «al dente», cuocerla più a lungo del dovuto. Abbiamo chiesto al biologo nutrizionista dottor Andrea Luzi di Bologna (http://www.andrealuzinutrizionista.com) qual è l’impatto della carbonara dal punto di vista dietetico. Dal punto di vista nutrizionale, che piatto è la carbonara? Magro, grasso, equilibrato, squilibrato…? «La carbonara, essendo un primo piatto, vede protagonisti i carboidrati contenuti nell’amido della pasta mentre il tuorlo, il pecorino ed il guanciale apportano proteine e grassi, perlopiù saturi. Sicuramente è un piatto sbilanciato dal punto di vista nutrizionale per l’eccesso di calorie, grassi e sale. Non sono favorevole a stravolgere ricette della tradizione per ricercare un compromesso “light”, ma si possono adottare alcuni accorgimenti nella preparazione della carbonara. Cuocere, ad esempio, la pasta al dente per mantenere l’amido più compatto e quindi rallentare l’assorbimento degli zuccheri durante la digestione. Usare uova biologiche garantisce un apporto di nutrienti e grassi qualitativamente migliori rispetto alle uova di allevamento intensivo. Pulire il guanciale dallo strato esterno, molto salato ed evitare di utilizzare il grasso rilasciato durante la cottura del guanciale stesso». La pasta alla carbonara si può considerare un pasto completo, eventualmente aggiungendo che tipo di contorno? «La carbonara ha tutte le caratteristiche di un piatto completo per la compresenza di carboidrati, proteine e grassi ma si può consigliare di accompagnarla con una porzione abbondante di verdura: fonte di vitamine, minerali e fibre. Le fibre rallentano l’assorbimento intestinale di carboidrati e grassi, facilitando un rilascio graduale dell’energia. Un contorno di verdura contribuisce inoltre ad aumentare, la sazietà, abbassando le calorie del pasto, soprattutto se ci aiuta a rinunciare ad un secondo piatto di pasta. Restando in tema con la tradizione romana si può abbinare un contorno a base di cicoria o carciofi mentre eviterei di consumare contestualmente alla carbonara pane o patate poiché i carboidrati sono già abbondantemente presenti nella pasta». Quante volte alla settimana si può mangiare una carbonara come primo piatto? «Le raccomandazioni circa la frequenza di consumo di alcuni piatti devono tenere conto delle abitudini alimentari, dello stile di vita, peso ed eventuali patologie, ricordando comunque che non è mai un solo pasto a pregiudicare una dieta, ma è la somma di più errori ripetuti nel tempo. In linea di principio, possiamo ritenere la carbonara difficilmente inquadrabile nel contesto di una dieta equilibrata, ma deve essere considerata un piatto che può trovare il suo posto a tavola in occasioni saltuarie. Ogni dieta sana ed equilibrata deve prevedere, secondo il gusto personale, dei pasti fuori dalle regole ma che rinfrancano palato e spirito».