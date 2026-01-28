{{ subpage.title }}

Alessandro Da Rold
2026-01-28

Sui carabinieri minacciati in Israele l’azione legale dipende solo da Nordio

Carlo Nordio (Ansa)
In assenza di un input del ministro, eventuali reati contro l’Arma non sono perseguibili.

L’episodio che ha coinvolto due carabinieri italiani in missione in Cisgiordania non è soltanto un incidente diplomatico, ma rivela le difficoltà strutturali dell’ordinamento italiano nel tutelare i militari impegnati all’estero, soprattutto in contesti di conflitto o forte instabilità.

carabinieri israele

Mercoledì da Dragoni | Ice e Minnesota: cosa c’è davvero dietro

content.jwplatform.com

Il caso Ice viene raccontato come una guerra civile negli Usa, ma i disordini sono locali e coprono uno scandalo miliardario in Minnesota. E mentre il dibattito arriva in Italia, una cosa è chiara: la propaganda rischia di creare tensioni reali, anche sulla sicurezza internazionale.

mercoledì da dragoni

Urso: «Italia fondamentale per rendere il 2026 l'anno delle grandi riforme in Europa»

(Totaleu)

Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy in un punto stampa al Parlamento europeo di Bruxelles.

urso riforme ue
L’industria dello sport punta a 8,8 trilioni entro il 2050, ma la crescita non è garantita

iStock
Secondo un report di Oliver Wyman e World Economic Forum, l’economia dello sport potrebbe quasi quadruplicare nei prossimi decenni. Ma inattività fisica e fattori operativi rischiano di pesare sulla tenuta della crescita già nel medio periodo.
industria sport
Nel locale di Crans un arsenale di lanciarazzi

L'ingresso del locale Le Constellation di Crans-Montana (Ansa)
Non solo le candele pirotecniche, nel Constellation sono stati rinvenuti anche petardi e strumenti per sparare fuochi d’artificio. Moretti: «Penso fossero di alcuni clienti». Intanto Berna assicura squadre investigative comuni con l’Italia entro il fine settimana.
crans montana
