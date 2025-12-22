Redazione digitale Canson Capital e SIMEST entrano in Casa del Gelato

Un veicolo guidato da Canson Capital Partners, con la partecipazione di SIMEST, acquisisce il 50% di Casa del Gelato. L’operazione punta a finanziare il nuovo piano industriale e l’espansione internazionale del gruppo emiliano.Casa del Gelato S.p.A., azienda emiliana attiva nella produzione industriale di gelato, cambia passo sul fronte della crescita. Si è chiusa infatti un’operazione straordinaria che vede l’ingresso nel capitale di un veicolo di investimento organizzato da Canson Capital Partners, al quale partecipa anche SIMEST, la società del Gruppo Cdp specializzata nel sostegno all’internazionalizzazione delle imprese italiane.Il veicolo, capitalizzato anche grazie alle risorse della Sezione Crescita del Fondo 394/81 gestite da SIMEST in convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ha acquisito il 50% della società. Un passaggio che segna una tappa chiave nel percorso di sviluppo di Casa del Gelato e che punta a rafforzarne la struttura industriale e la presenza sui mercati esteri.L’ingresso dei nuovi soci è funzionale all’attuazione del Piano Industriale 2026–2030, che prevede investimenti mirati sull’aumento della capacità produttiva, sulla realizzazione di un nuovo impianto tecnologicamente avanzato e sull’espansione internazionale. Secondo quanto indicato dalla società, l’operazione permetterà di quadruplicare l’attuale capacità produttiva e di incrementare ulteriormente la quota di fatturato generata dall’export, consolidando al tempo stesso la posizione dell’azienda sia in Italia sia all’estero.Canson Capital Partners e SIMEST affiancheranno il management nel percorso di crescita, mettendo a disposizione competenze finanziarie, manageriali e organizzative. Il piano prevede anche la valorizzazione delle strutture esistenti, un nuovo stabilimento improntato a sostenibilità e innovazione e la valutazione di eventuali acquisizioni nel settore.«Il completamento di questa operazione rappresenta una tappa fondamentale per il futuro della nostra società», ha commentato Corrado Giovanardi, shareholder e ceo di Casa del Gelato, sottolineando la convergenza di visione con i nuovi partner su crescita responsabile e attenzione a persone, comunità e ambiente.Soddisfazione anche da parte di Canson Capital Partners. I fondatori Matteo Canonaco e Mengfan (Homen) Hou hanno evidenziato la fiducia nel potenziale dell’azienda, citando qualità dei prodotti, capacità di innovazione e attenzione ai clienti come elementi chiave per affrontare la nuova fase di espansione.Per SIMEST, l’operazione si inserisce nella strategia del nuovo Fondo Crescita. «Siamo orgogliosi di accompagnare Casa del Gelato in questa fase di sviluppo», ha dichiarato Vera Veri, direttore Equity e Investimenti Partecipativi, spiegando che l’aumento di capitale consentirà la realizzazione di un impianto produttivo all’avanguardia e un rafforzamento significativo dell’export. Un investimento, ha aggiunto, nel cuore del Made in Italy e in un settore simbolo dell’eccellenza italiana.Sul piano degli advisor, Canson Capital Partners è stata assistita da Forvis Mazars per gli aspetti legali, fiscali, finanziari e HR, mentre Casa del Gelato e i soci fondatori si sono avvalsi di un team di consulenti guidato da Stefano Lugli. SIMEST è stata seguita dal team di Strategic Finance e dalla Direzione Legale interna, con il supporto dello studio Legance – Avvocati Associati.