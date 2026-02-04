{{ subpage.title }}

Redazione digitale
2026-02-04

Piantedosi: «L’accordo con gli Usa è del 2009, quando governava chi oggi si indigna»

True
Piantedosi: «L’accordo con gli Usa è del 2009, quando governava chi oggi si indigna»play icon
(Ansa)

«La presenza dell’Ice alle Olimpiadi non è una compressione della nostra sovranità». Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, nel corso dell’informativa alla Camera sull’ipotesi della presenza di agenti americani dell’Ice durante i prossimi Giochi olimpici di Milano-Cortina.

«La cooperazione in questione tra le autorità italiane e l’Homeland Security Investigations risale a un accordo bilaterale del 2009, ratificato con legge nel luglio 2014, quando al Governo c’era quella stessa opposizione che oggi mostra di indignarsi». «Potrei insistere su questa contraddizione, ma non lo faccio perché quella iniziativa del governo dell’epoca fu vantaggiosa in quanto l’accordo bilaterale tra Stati Uniti e Italia sulla cooperazione di polizia nel contrasto ad alcuni delitti particolarmente gravi corrispondeva, e tuttora corrisponde, all’interesse di entrambi i Paesi, e contribuì ad aumentare la sicurezza dell’Italia», ha aggiunto.

piantedosi ice olimpiadi
True

I Moretti vogliono bloccare il sito con le testimonianze sulla strage di Crans

I Moretti vogliono bloccare il sito con le testimonianze sulla strage di Crans
Jacques e Jessica Moretti (Ansa)
Per l’avvocato dei coniugi solamente le autorità penali possono «amministrare» le prove. La Procura si oppone: sì a segnalazioni.

Altra battuta d’arresto per i coniugi Moretti e per la strategia difensiva a dir poco aggressiva che stanno portando avanti da settimane. Dopo aver cercato di scaricare le responsabilità della tragedia sullo staff, sui camerieri e sull’amministrazione comunale, i proprietari de Le Constellation avevano deciso di dare battaglia anche al sito creato da Romain Jordan, avvocato di molte famiglie delle vittime. Una piattaforma per la raccolta di testimonianze e documenti considerata «pericolosa» dai due imprenditori che fino all’ultimo hanno cercato di oscurare.

Continua a leggereRiduci
moretti crans
True

Io portavoce del Sì intimidito dal pm condannato in appello

Io portavoce del Sì intimidito dal pm condannato in appello
Il pm Fabio De Pasquale (Ansa)
Non sono disposto a sottopormi a una categoria che continua ad accettare tutto questo. Vi fareste operare da un chirurgo condannato due volte per avere intenzionalmente sbagliato una operazione? Qualcuno di voi si affiderebbe a un consulente finanziario condannatodue volte per avere truffato i clienti? E ancora: c’è chi si farebbe fare un progetto da un architetto noto per avere costruito una casa che non sta in piedi? Immagino che in tutte e tre le circostanze la risposta sia no.
Continua a leggereRiduci
giustizia al contrario
True

In Europa le carriere sono già separate

In Europa le carriere sono già separate
La sede dell'Eppo, la Procura europea (Ansa)
Nel Vecchio continente è stato creato un ufficio che svolge investigazioni sui fatti che offendono gli interessi finanziari dell’Unione: esso è ben distinto dai giudici nazionali, che devono sempre trovarsi in una posizione di assoluta terzietà.

A uno sguardo complessivo dello sviluppo del processo penale in Italia, le odierne battaglie dei sostenitori del No appaiono davvero poco fondate, ripiegate sul quotidiano, trascurando una prospettiva di più ampio respiro storico. L’unicità della carriera in magistratura, che vede giudici e pubblici ministeri come colleghi appartenenti a un unico ruolo, è caratteristica tipica del processo inquisitorio. L’Assemblea costituente non scelse l’unicità della carriera, ma la ereditò dal periodo precedente, rinviando la riforma del processo penale in senso accusatorio a tempi più sereni.

Continua a leggereRiduci
europa carriere giudici
True

Trump insegna all’Ue come si tratta: l’India dice addio al petrolio russo

Trump insegna all’Ue come si tratta: l’India dice addio al petrolio russo
Narendra Modi e Donald Trump (Ansa)
Dazi scesi al 18% sull’import indiano e zero tasse sui prodotti americani, che New Delhi comprerà per un valore di 500 miliardi. Modi, inoltre, acquisterà l’oro nero solo da Usa e Venezuela. Altro che l’accordo di Ursula...

C’è modo e Modi di fare gli accordi commerciali. C’è chi va in India col cappello in mano offrendo chiacchiere e distintivo, con l’unico malcelato scopo di vendere le auto tedesche che sono state demolite dal Green deal, e chi si presenta al Paese più popoloso della terra dicendo: se volete la pace commerciale le cose si fanno come dico io. Parola di Donald Trump.

Continua a leggereRiduci
india usa petrolio
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy