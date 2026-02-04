{{ subpage.title }}

 Carlo Cambi
2026-02-04

Trump insegna all’Ue come si tratta: l’India dice addio al petrolio russo

Narendra Modi e Donald Trump (Ansa)
Dazi scesi al 18% sull’import indiano e zero tasse sui prodotti americani, che New Delhi comprerà per un valore di 500 miliardi. Modi, inoltre, acquisterà l’oro nero solo da Usa e Venezuela. Altro che l’accordo di Ursula...

C’è modo e Modi di fare gli accordi commerciali. C’è chi va in India col cappello in mano offrendo chiacchiere e distintivo, con l’unico malcelato scopo di vendere le auto tedesche che sono state demolite dal Green deal, e chi si presenta al Paese più popoloso della terra dicendo: se volete la pace commerciale le cose si fanno come dico io. Parola di Donald Trump.

L’Iran alza la tensione ma il tavolo non salta

Ansa
Nello stretto di Hormuz alcune motovedette iraniane hanno tentato di bloccare una petroliera Usa, mentre nel Mar Arabico un drone di Teheran è stato colpito vicino alla portaerei Lincoln. Trump conferma i colloqui, che la Repubblica islamica vuol spostare in Oman.

A che gioco sta giocando l’Iran? Quando ormai il processo diplomatico sembrava avviato, Teheran ha iniziato a porre degli ostacoli. Ieri, Axios ha riferito che la Repubblica islamica avrebbe chiesto di cambiare la sede dei colloqui di venerdì con gli Stati Uniti. In particolare, l’Iran vorrebbe che si tenessero in Oman, anziché a Istanbul, come precedentemente concordato. La stessa testata ha riportato che una tale richiesta potrebbe mandare a monte la ripresa dei negoziati, irritando Donald Trump e spingendolo di nuovo verso lo scenario dell’opzione militare.

Piantedosi: «È guerra allo Stato». Niente risoluzione con l’opposizione

Matteo Piantedosi (Ansa)
Il ministro dell’Interno ha riferito alla Camera: «Chi sfila con questi delinquenti offre loro l’impunità» Oggi l’informativa al Senato. Ignazio La Russa: «Deluso dai gruppi parlamentari». Maurizio Landini: «Attacco alla libertà».

«Siamo di fronte a una strategia che mira a innalzare il livello dello scontro con le istituzioni e che, attraverso i disordini e la violenza, punta a compattare la galassia anarco-antagonista e a galvanizzarne gli aderenti. È possibile dire che stiamo registrando un innalzamento del livello dello scontro che, per certi versi e pur con delle varianti, richiama dinamiche squadristiche e terroristiche che hanno caratterizzato alcune fasi del nostro passato. Credo che chi sfila a fianco di questi delinquenti finisce per offrire loro una prospettiva di impunità».

Edicola Verità | la rassegna stampa del 4 febbraio

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 4 febbraio con Carlo Cambi

Vannacci esce dalla Lega: «La mia strada è un’altra» Salvini: «L’onore dov’è?»

Roberto Vannacci e Matteo Salvini (Ansa)
  • L’ex militare se ne va: «Basta moderatismi». I Patrioti: «È fuori». Il segretario: «Escludo alleanze future». Con lui Lubamba e Borghezio, ma non Casapound.
  • I dirigenti: «Si dimetta da europarlamentare». Per «Youtrend» Fn può superare il 3%.

Lo speciale contiene due articolo

