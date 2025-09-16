Maddalena Loy
2025-09-16

La candidata rossa contro la «bianchezza»

Antonella Bundu (Imagoeconomica)
Antonella Bundu, in corsa per le Regionali in Toscana, scatenata al Meeting antirazzista: «Riconoscere il privilegio, non basta più parlare del problema. Bisogna attaccarlo. Smontarlo. Disarticolarlo». Ovviamente il colpevole è solamente l’uomo europeo.
Ramy, la sentenza che «blinda» l’Arma: «Inseguimento legale e doveroso»

Le motivazioni della condanna in primo grado dell’amico Fares Bouzidi fanno piazza pulita delle accuse mosse ai carabinieri.
Edicola Verità | La rassegna stampa del 16 settembre

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 16 settembre con Carlo Cambi

«Ho l’opportunità di eliminarlo...». Ecco i messaggi del killer su Kirk

Il killer di Charlie Kirk, Tyler Robinson (Ansa)
  • Tyler Robinson premeditava l’omicidio, forse incoraggiato dal suo compagno in transizione sessuale. Trovato il suo Dna sull’asciugamano che avvolgeva il fucile. L’Fbi: «Non sta collaborando con noi».
  • In Germania distrutti i manifesti che ricordano l’attivista e l’ucraina Iryna Zarutska. La figlia di The Rock, Ava Raine: «Doveva dire parole gentili». Il rapper afro l’oltraggia sul palco.

Lo speciale contiene due articoli.

Gaza City: partita nella notte l'operazione via terra dell'Idf

Ansa

Le forze dell'Idf nella notte sono entrate a Gaza City con aerei, droni, missili ed elicotteri. «Questa operazione è solo l'inizio» il commento dei vertici israeliani. Più di 60 morti.

Nuove storie
