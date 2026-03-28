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François De Tonquédec
and
Francesca Ronchin
2026-03-28

La bomba anarchica poteva uccidere 2 volte

La bomba anarchica poteva uccidere 2 volte
La polizia scientifica sul luogo dell'esplosione del casale, Roma, 20 marzo 2026 (Ansa)
  • L’ordigno che è costato la vita ai sovversivi Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone era ideato per esplodere anche dopo l’arrivo dei soccorsi. Oggi corteo del movimento «No Kings» a Roma: ci sarà Askatasuna. Scritte minacciose alla stazione Nomentana.
  • Gli attivisti di Spin Time Labs vogliono tutelare la Costituzione invadendo palazzi.

Lo speciale contiene due articoli.

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La Consulta: lo straniero criminale può stare nei Cpr pure se chiede asilo

La Consulta: lo straniero criminale può stare nei Cpr pure se chiede asilo
(Ansa)
Bocciato un ricorso della Cassazione: chi ha presentato domande di protezione pretestuose ed è un pericolo per la sicurezza può essere trattenuto per decisione di un questore. È un passo verso espulsioni più rapide.

Solo un giudice può battere un altro giudice. E quando un giudice della Cassazione incontra un giudice della Consulta, il giudice della Cassazione è un giudice sconfitto. Risultato della singolar tenzone tra le toghe: forzare un po’ la mano per trattenere un immigrato delinquente in un Cpr, in attesa di rimpatriarlo, anche nel caso in cui abbia presentato una richiesta d’asilo pretestuosa, è ancora legittimo.

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Il governo rinvia la tassa sui pacchi. Credito d’imposta per chi investe

Il Consiglio dei ministri cassa (ma pure aumenta) balzelli su aziende e cittadini: eliminato il vincolo del «Made in Europe» per avere l’iperammortamento. Intanto, il bollo sui conti correnti delle società sale a 118 euro.

Il governo prende tempo. L’atteso intervento sul prezzo dei carburanti con la proroga della scadenza del taglio delle accise, non è entrato in Consiglio dei ministri. Benzina e gasolio sono tornati al livello precedente la riduzione di 25 centesimi delle imposte. Così quando il 7 aprile finirà lo «sconto» e se il governo non deciderà di prolungare la misura, gli automobilisti dovranno mettere in conto anche questo aumento.

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Battuti i giudici pro migranti

Battuti i giudici pro migranti
Imagoeconomica
La Consulta smentisce la Cassazione. È legale trattenere un clandestino nel Cpr anche se ha fatto domanda di asilo: «Va impedito che tale procedimento venga strumentalmente utilizzato al solo scopo di evitare o ritardare legittimi provvedimenti di espulsione».

Mai avrei immaginato di gioire per una sentenza di quei parrucconi della Consulta, invece ieri mi è capitato. Dopo una settimana di passione, dove ogni giornata mi è parsa una stazione della via Crucis (prima la sconfitta del referendum, poi il repulisti dentro Fratelli d’Italia, quindi la resa nei conti in Forza Italia), a tirarmi su il morale ecco arrivare un pronunciamento della Corte costituzionale.

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Le pulizie di Pasqua nel governo non sono finite

Le pulizie di Pasqua nel governo non sono finite
Giorgia Meloni (Ansa)

Non solo Santanchè e Delmastro: il premier mette sul libro nero altri pezzi grossi. Però la tentazione rimpasto, che non dispiacerebbe agli alleati, pare frenata dai rischi di un passaggio al Colle. Al Turismo un interno di Fdi.

Il repulisti avviato da Giorgia Meloni non sarebbe finito qui. Circola in maggioranza una terna di nomi finiti nel «libro nero». E Salvini non sarebbe contrario ad altri avvicendamenti. Ma l’intenzione comune è quella di evitare un rimpasto vero e proprio, con tutto quel che ne consegue, tipo voti di fiducia e passaggi al Quirinale. Il riordino dell’esecutivo impatterà probabilmente su viceministri e sottosegretari. Al Turismo in arrivo un nome di peso di Fratelli d’Italia.

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