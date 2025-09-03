Gianluca Baldini
2025-09-03

Pier Silvio a Berlino per Prosieben tranquillizza il governo tedesco

Pier Silvio Berlusconi (Ansa)
L’ad di Mfe espone al ministro i piani dell’acquisizione: resterà una tv forte in Germania.
berlusconi prosieben

Prima distruggono l’uomo virile. Poi piangono: «Diventiamo lesbiche»

(IStock)
La «Stampa» racconta la moda delle «eteropessimiste», pronte a unirsi a una donna perché sono state deluse dagli uomini. Che il femminismo ha svilito, innalzando steccati tra i sessi. Ipocrita lamentarsi adesso.
eteropessimiste

Dimmi La Verità | Silvia Sardone (Lega): «Ecco cos'è successo al Leoncavallo»

Ecco #DimmiLaVerità del 3 settembre 2025. L'europarlamentare Silvia Sardone, vicesegretario della Lega, ci parla dello sgombero del Leoncavallo e dei fallimenti di Ursula von del Leyen.

carlo tarallo dimmi la verità podcast

Carenza farmaci. Nelle Marche al via un progetto per la gestione centralizzata

True
iStock

L'emergenza farmaci carenti è ormai strutturale. Nelle Marche parte un progetto sperimentale per garantire una risposta immediata ed efficiente.

farmaci carenti

I sindacati provano a fermare l’Italia. Scioperi a catena, trasporti a rischio

(Ansa)
Agitazioni al via da domani nelle ferrovie con possibili ritardi e cancellazioni (anche dei treni merci). Sabato incrociano le braccia i lavoratori degli aeroporti. E a rimetterci, come sempre, sono i pendolari.
sindacati sciopero
