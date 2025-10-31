Angela Camuso
2025-10-31

Barista resta invalido dopo il vaccino: «Ma è Sileri a chiedere i danni a me»

L’ex viceministro e sottosegretario della Salute Pierpaolo Sileri (Ansa). Nel riquadro Marco Florio
Dall’ex viceministro, scriveva su Facebook, «nemmeno il mio cane farei visitare». Uno sfogo pubblicato in seguito a ictus e semiparalisi rimediati a causa dell’anti Covid. Il medico ora esige 13.500 euro entro 15 giorni.
covid

La Cassazione assolve la toga contraria ai dogmi sanitari presa di mira da Renzi e i suoi

iStock
Nel 2023 il giudice Susanna Zanda rigetta alcune querele dell’ex premier: solo allora il Csm la punisce per aver reintegrato una psicologa sospesa nel 2022. Lunedì l’assoluzione.
cassazione

Separazione carriere, Nordio: «Spero in un referendum non politicizzato»

(Ansa)

Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, subito dopo l’approvazione della riforma della separazione delle carriere al Senato.

nordio referendum giustizia

Indagato il papà di Sempio per corruzione

Andrea Sempio, nel riquadro il padre Giuseppe (Ansa)

Il padre del sospettato per l’omicidio di Chiara Poggi avrebbe versato 20.000-30.000 euro all’ex procuratore aggiunto Venditti per far archiviare la posizione del figlio. Al vaglio il ruolo della Squadretta dei carabinieri.

garlasco

E ora il referendum può bocciare la Schlein

Elly Schlein (Ansa)
Il capo del Pd strilla per non farsi oscurare da Conte: «Il governo vuole le mani libere e una legge che non sia uguale per tutti». Ma il segretario dem che ha perso ogni battaglia sa di rischiare: «Meloni personalizza la sfida? Dovrà sopportarmi a lungo».
schlein referendum
