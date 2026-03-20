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Carlo Tarallo
2026-03-20

«Carta mutata dai giudici». Barbera scuote la politica

«Carta mutata dai giudici». Barbera scuote la politica
Auguato Barbera (Imagoeconomica)
L’intervista all’ex presidente scuote la politica. Fdi: «Ha rivelato che certe toghe sono sovversive». Gasparri: «Costituzione da svecchiare». Calenda: «Non è voto sulla Meloni».
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augusto barbera
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Soltanto Mattarella crede che la Ue abbia ancora senso

Soltanto Mattarella crede che la Ue abbia ancora senso
Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la cerimonia di consegna dell'onorificenza accademica di Dottore Honoris Causa conferita dall'Università di Salamanca (Ansa)
A Salamanca Mattarella invita l’Europa a opporsi alla fine del multilateralismo. E se la prende con i sovranismi, dimenticando come è nato il diritto internazionale.

Non poteva dirlo, ma Sergio Mattarella deve averlo pensato. Ah, se a Roma ci fosse Pedro Sánchez invece che Giorgia Meloni! In un passaggio della sua lectio magistralis per il conferimento della laurea ad honorem in filologia ieri, all’università di Salamanca, ha scandito: «Senza Spagna e Italia non si può comprendere l’Europa».

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unione europea
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La Lagarde medita un rialzo dei tassi suicida

La Lagarde medita un rialzo dei tassi suicida
Christine Lagarde (Ansa)
La Bce lascia il costo del denaro invariato, ma è pronta ad alzarlo entro fine anno se l’inflazione aumenta. Decisione presa dopo un confronto con un esperto militare. La presidente poi esonda: «Imperativo ridurre l’uso dei combustibili fossili».

Christine Lagarde ha fatto la cosa che le riesce meglio: niente. I tassi restano al 2%, esattamente dove erano prima. La Bce ha parlato lasciando sullo sfondo il dubbio che preoccupa i mercati e contribuisce ad affondare le quotazioni.

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bce
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L’Italia guida il fronte anti tasse green ma l’Unione si spacca e perde tempo

L’Italia guida il fronte anti tasse green ma l’Unione si spacca e perde tempo
Giorgia Meloni e Friedrich Merz (Ansa)
  • Al Consiglio europeo Meloni spinge, insieme ad altri nove Paesi, per mitigare l’impatto dell’Ets sui prezzi energetici. Merz però per adesso non si espone. Confindustria: «Stop al meccanismo, è problema serio».
  • Buttarsi a capofitto sulle rinnovabili rimane una strategia da kamikaze. Il panico da guerra ignora i limiti delle fonti green e la rischiosa dipendenza dalla Cina.

Lo speciale contiene due articoli.

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ets
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La base Maga è sempre più spaccata

La base Maga è sempre più spaccata
Donald Trump (Ansa)
Da Tucker Carlson a deputati del Gop, cresce la fronda contro la guerra di Trump, considerata un tradimento dell’America first e della «working class» bianca celebrata da Vance.

Ne valeva la pena? È sempre più complicato riuscire a capire perché l’America si ritrovi ancora una volta con la mimetica indosso a sparare in Medio Oriente. E, ormai, vale poco l’impegno solenne che Donald Trump prese coi suoi elettori: «Con me le guerre finiscono o non cominciano nemmeno».

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guerra iran
Le Firme
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