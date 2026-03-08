Carlo Melato Non Sparate sul Pianista | Duo Baglini-Chiesa: «Il nostro concerto con musica à la carte» play icon

Il pianista Maurizio Baglini e la violoncellista Silvia Chiesa, che insieme formano un duo nella musica classica come nella vita, presentano la loro idea per abbattere la barriera tra artisti e pubblico. E ci regalano una meravigliosa pagina di Rachmaninoff.