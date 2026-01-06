Redazione digitale Aurora uccisa da un serial killer? Chi è il presunto strangolatore di Milano | Segreti - Ep. 21 play icon

In questa puntata di Segreti si ricostruisce il delitto di Aurora a Milano: un omicidio brutale, preceduto da aggressioni, segnali ignorati e una lunga scia di precedenti. Un’analisi che mette al centro il profilo dell’assassino, le falle del sistema e una domanda che resta aperta: come è stato possibile che un soggetto così pericoloso fosse ancora libero di colpire?