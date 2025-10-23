Carlo Tarallo
2025-10-23

Caso Ranucci, Giorgia sfida Schlein. Il M5s la insulta: «Ragazza pon pon»

Alessandra Maiorino durante l' intervento in Aula del 22 ottobre (Ansa)
La leader di Fdi incalza la segretaria del Nazareno dopo le insinuazioni sull’attentato al cronista. La Maiorino imita le offese di Landini, poi ammette: le piazze pro Pal erano anti governo.
aula meloni

Anche la Uil si smarca da Landini

Pierpaolo Bombardieri (Ansa)
Pierpaolo Bombardieri promuove la legge di Bilancio e annuncia «una pausa di riflessione con la Cgil». I nuovi equilibri sindacali possono rafforzare le richieste della Cisl sull’Irpef.
landini uil bombardieri

Appuntamento in Piazza con il generale Giorgio Battisti

La Guerra in Ucraina, il disarmo di Hamas e le persone che scompaiono durante i conflitti.

Spunta un ritocchino sugli affitti brevi. Lega e Fi: non basta

Aumento solo per chi si affida a intermediari, ma lo fa il 90%. Matteo Salvini: «Non passa». Cinema, meno tagli. Polemica sui dividendi.
manovra economica

Edicola Verità | la rassegna stampa del 23 ottobre

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 23 ottobre con Carlo Cambi

carlo cambi edicola verità podcast
