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Francesco Borgonovo
2026-03-30

Attacco alla famiglia

Attacco alla famiglia
I genitori della famiglia nel bosco, Catherine Birmingham e Nathan Trevallion (Ansa)
  • Il libro di Catherine Birmingham scatena polemiche, ma il caso della famiglia nel bosco rivela contraddizioni sociali: si stigmatizza uno stile di vita alternativo mentre si tollerano altri disagi. Intanto i figli, allontanati, mostrano segni di forte sofferenza.
  • Secondo l’avvocato Giorgio Vaccaro, l’allontanamento dei tre figli della famiglia nel bosco è stato troppo rapido e privo delle necessarie verifiche e tutele. Manca un adeguato percorso di supporto e valutazione: una decisione definita abnorme, dannosa per i minori.
  • «C’è un farmaco abortivo venduto senza ricetta nei supermercati». Secondo il medico Bruno Mozzanega, l’uso di pillole come EllaOne cresce ma sarebbe presentato in modo fuorviante: venduta come contraccettivo, potrebbe avere effetti abortivi. Denuncia carenze normative, scarsa informazione e un mercato da 15 milioni annui.

Lo speciale contiene tre articoli.

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Dimmi La Verità | Santomartino: «La guerra in Iran nasconde molte insidie»

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Ecco #DimmiLaVerità del 30 marzo 2026. Il generale Giuseppe Santomartino ci rivela tutte le insidie della guerra in Iran.

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Agricoltura, Lollobrigida: «Aumento costi di produzione difficile da sostenere, basta perdere tempo»

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Lo ha dichiarato il ministro dell'Agricoltura e della sovranità alimentare a margine del consiglio «Agrifish» a Bruxelles.

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Venti di Guerra | Perché Israele ha vietato il santo sepolcro a Pizzaballa

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Per il generale Marco Bertolini dietro la decisione di proibire l’ingresso al santo sepolcro al cardinal Pizzaballa nasconde una precisa strategia politica. E una sfida al Vaticano.

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L'Arabia Saudita ufficialmente spinge per la diplomazia, ma dietro le quinte sostiene la linea dura contro Teheran. Tra rapporti con Turchia, tensioni nel Golfo e interessi strategici, Mohammad bin Salman prova a bilanciare alleanze e rivalità nel nuovo scenario mediorientale.
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