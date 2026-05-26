Carlo Tarallo
2026-05-26

Dimmi La Verità | Daniele Ruvinetti: «Sviluppi preoccupanti della guerra in Iran»

Ecco #DimmiLaVerità del 26 maggio 2026. Con l'esperto di geopolitica Daniele Ruvinetti commentiamo gli sviluppi preoccupanti della guerra in Iran.

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Dimmi La Verità - Flaminia Camilletti: «Le ultime dichiarazioni di Vannacci»

Dimmi La Verità - Flaminia Camilletti: «Le ultime dichiarazioni di Vannacci»

Ecco #DimmiLaVerità del 25 maggio 2026. Con la nostra Flaminia Camilletti commentiamo i risultati elettorali e le ultime dichiarazioni di Vannacci.

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Dimmi La Verità | Elena Bonetti (Azione): «La nuova legge elettorale sarebbe un disastro»

Dimmi La Verità | Elena Bonetti (Azione): «La nuova legge elettorale sarebbe un disastro»

Ecco #DimmiLaVerità del 22 maggio 2026. Il presidente di Azione Elena Bonetti spiega perché la nuova legge elettorale sarebbe un disastro per i cittadini.

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Dimmi La Verità | Alessandro Rico: «Ennesima follia della burocrazia europea»

Dimmi La Verità | Alessandro Rico: «Ennesima follia della burocrazia europea»

Ecco #DimmiLaVerità del 21 maggio 2026. Con il nostro Alessandro Rico commentiamo l'ennesima follia della burocrazia europea.

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Dimmi La Verità | Matteo Rancan (Lega): «Sinistra ipocrita sull'attentato di Modena»

Dimmi La Verità | Matteo Rancan (Lega): «Sinistra ipocrita sull'attentato di Modena»

Ecco #DimmiLaVerità del 20 maggio 2026. Il segretario della Lega Emilia, Matteo Rancan, svela l'ipocrisia della sinistra sull'attentato di Modena.

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